تشير التقديرات إلى أن شركة "إيرباص" قد قامت في العام الماضي بتسليم 670 طائرة، بحسب ما ورد في بحث أجرته مؤسسة "جيفريز" للاستشارات المالية، حيث أدى نقص أجزاء معينة إلى إفشال خطط تسريع الإنتاج.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء بأنه من المحتمل أن تكون شركة تصنيع الطائرات الأوروبية قد سلمت 105 طائرات في كانون الاول/ديسمبر الماضي، بحسب ما كتبته المحللة كلوي ليماري في مذكرة، مضيفة أن الرقم يقل بحوالي 10 طائرات مما كان متوقعا.

ودفع اضطراب سلاسل التوريد شركة "إيرباص" إلى التخلي عن هدفها خلال عام بأكمله، للقيام بعدد 700 عملية تسليم بحلول أوائل الشهر الماضي، على الرغم من أن الشركة قالت إن الرقم النهائي لن يكون أقل من هذا الرقم بصورة فعلية.

وكانت "إيرباص" التي تتخذ من مدينة تولوز الفرنسية مقرا لها، خفضت من قبل هدفها الأصلي المتمثل في القيام بـ 720 عملية تسليم بحلول تموز/يوليو لعام .2022