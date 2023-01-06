اكتشف العلماء في جامعة " سنغافورة الوطنية " ، خاصية جديدة لبروتين موجود في الرئتين البشرية يمكن أن يؤدى إلى تطوير عقاقير بيولوجية لعلاج مرض الإنسداد الرئوي المزمن (COPD)، وهو مرض رئوى منهك وأحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم .

ويعد مرض الإنسداد الرئوي المزمن حاليا السبب الرئيسى الثالث للوفاة على مستوى العالم ، ويشكل عبئا إجتماعيا و إقتصاديا كبيرا على العديد من الدول.

وفي الدراسة الحالية، توصل الباحثون إلى أن بروتينا مقيما في الرئة ، يعرف باسم " isthmin 1 " ((ISM1 ضروري لكبح الإلتهاب في الرئة السليمة عن طريق القضاء على الإلتهاب بشكل انتقائي.

اكتشف الفريق البحثي أن هذا البروتين يعمل على الحفاظ على صحة الرئتين، وتقليل الإلتهاب.

ويرى الباحثون أن النتائج المتوصل إليها لا توفر وسيلة جديدة لتطوير عقاقير جديدة وفعالة لمرض الإنسداد الرئوي المزمن فحسب، بل تتطلب أيضا إجراء دراسات حول بروتين ((ISM1 في أمراض الجهاز التنفسى الإلتهابية الأخرى .. وإن تطوير دواء بناءً على هذا البحث هو حاليًا في مراحل الاختبار ما قبل السريرية.