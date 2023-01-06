أنتجت زيمبابوي في العام الماضي رقما قياسيا من الذهب بلغ قدره 3ر35 طنا متريا، أي أكثر مما أنتجته في عام 2021 بما يقرب الخمس، وهامشيا أعلى من هدفها البالغ 35 طنا، بحسب ما قالته شركة "فيدلتي جولد ريفاينري"، وهي وحدة تابعة للبنك المركزي الزيمبابوي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن بيتر ماجارامومبي، المدير العام لشركة "فيدلتي جولد ريفاينري"، في مقابلة أجريت معه في العاصمة هراري، إن الزيادة في الإنتاج ترجع إلى حد كبير إلى بدء عمل ممرات جديدة، وتحسين تسليم المدفوعات لشركات التعدين.

وقد بلغ إنتاج السبائك خلال شهر كانون الأول/ديسمبر 1975 كيلوجراما.