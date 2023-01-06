تركز الكوالا لوري بشكل كبير على الاسترخاء والراحة على جذع شجرة الأوكالبتوس في وضح النهار، تماما كما تفعل الجرابيات.

إلا أن الكوالا لديها سبب وجيه آخر لأخذ الأمور بهدوء وروية، وهو "إنها حامل"، بحسب ما تقوله حارستها، ليز فلورنس. إلا أن صغيرها يبدو أقل استرخاء من والدته، حيث أنه دائم الركل وتسديد اللكمات داخل بطن لوري.

وتكون صغار الكوالا صغيرة الحجم عند ولادتها، وتستمر في العيش داخل جراب أمها لمدة ستة أشهر أخرى، حيث تشرب الحليب حتى تصير لديها القوة التي تمكنها من البقاء على قيد الحياة في الخارج.

ويشار إلى أن لوري هي واحدة من بين الكثر من حيوانات الكوالا التي تعيش في متنزه "سيمبيو" للحياة البرية في هيلينسبوره، على بعد حوالي ساعة بالسيارة جنوب سيدني. كما يعتبر المتنزه موطنا لحيوانات الكنغر، والولاب، وآكل النمل الشوكي، والباندا الحمراء، والسرقاط، والعديد من أنواع الطيور المستوطنة في الساحل الشرقي لأستراليا.

إنها المحطة الأولى ضمن رحلة تمتد مسافتها بطول 1300 كيلومتر من سيدني إلى ملبورن، أكبر مدينتين في القارة. ولا تعتبر المسافة بعيدة بشكل خاص وفقا للمعايير الأسترالية.

وهناك على طول الطريق، فرص لا تحصى لاكتشاف بعض سبل الحياة البرية الفريدة في البلاد. ولكن للأسف، من المحتمل أن تكون أول حيوانات الكنغر والولاب البرية التي سيلتقي بها الكثير من زوار المكان، هي تلك التي صطدمتها السيارات ما أدى إلى تطايرها إلى جانب الطريق.

ومن هيلينسبوره، يتجه طريق برينسز السريع جنوبا على طول الساحل على طول الطريق المؤدي إلى ملبورن، حيث يسير معظم السائقين بسرعة هادئة، وذلك لأن الحد الأقصى للسرعة في المكان هو 110 كيلومترات في الساعة.

ومن المنطقي أن يتعامل المرء مع الأمور ببساطة على هذا الطريق، وذلك ليس فقط لتفادي إصابة الحيوانات البرية. فعلى الرغم من أن الطريق هو طريق سريع طويل، فهو يمتليء بالحفر غير المتوقعة، وعادة ما تكون هناك مساحة صغيرة لتفاديها على طريق القيادة ذي الاتجاه الواحد في الغالب.

وعلى بعد نحو 300 كيلومتر جنوب سيدني، يسارا من طريق برينسيز السريع، سيجد الزائر متنزه مورامارانج الوطني، وهو عبارة عن محمية طبيعية تضمن للمرء أن يرى حيوان الكنغر الرمادي الشرقي.

أما حديقة "دوراس ليك نورث هوليداي" للتخييم، فإنها تضمن لزائريها رؤية حيوان الكنغر، بمجرد الوصول إلى المبنى، حيث يبدو أن عدد حيوانات الكنغر هناك يفوق عدد الراغبين في قضاء العطلات.

كما تعد مورامارانج مكانا رائعا للاستمتاع بمشاهدة الطيور والتنزه سيرا على الاقدام، بالاضافة إلى شواطئها البكر الهادئة التي تحيط بها النباتات الخضراء الزاهية. ويشار إلى أن مورامارانج هي موطن لواحدة من أكبر منصات أشجار الصمغ المرقطة في نيو ساوث ويلز، حسب بما تقوله سلطة الحدائق في الولاية.

وبالعودة إلى الطريق السريع مرة أخرى، تكون هناك 250 كيلومترا أخرى على طول الساحل الشرقي ذي الكثافة السكانية المنخفضة، تمر أحيانا عبر غابات كثيفة من أشجار الأوكالبتوس، قبل عبور حدود الولاية والوصول إلى فيكتوريا.

وفي أقصى الطرف الجنوبي من القارة، توجد شبه جزيرة "ويلسونز برومونوتري"، وهي ضرورية لكل من يرغب في الاستمتاع برياضة التجديف بالكاياك.

وإلى جانب حيوانات الكنغر والولاب والإيمو، تعد الحديقة الوطنية موطنا لعدد كبير من حيوان الومبت، التي يعتبر اكتشافها أسهل أثناء الفجر أو في فترة الغسق، عندما تكون الجرابيات أكثر نشاطا.

وعند هذه النقطة، يكون الزائر قد قطع مسافة تزيد على 1000 كيلومتر، وتصير ملبورن أقرب بكثير من سيدني.

ولكن قبل التوجه إلى المدينة المشهورة المعروفة بمشهدها الثقافي الغني، يجب التأكد من التوقف لمرة أخيرة، وذلك عند جزيرة فيليب الواقعة قبالة الساحل الجنوبي لأستراليا، والمنفصلة بالكاد عن البر الرئيسي. ويمكن الوصول إلى الجزيرة من خلال جسر.