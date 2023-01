تجاوزت إيرادات شباك التذاكر في الصين 30 مليار يوان (حوالي 4.4 مليار دولار أمريكي) في عام 2022، واحتلت الأفلام المحلية النصيب الأكبر من الإيرادات بنسبة 85 في المائة، وفقا للإحصاءات الصادرة عن هيئة الصين للأفلام يوم الأحد.

وحقق الفيلم الوطني "The Battle at Lake Changjin II" أعلى إيرادات لهذا العام - حيث بلغت 4.07 مليار يوان.

وقالت الهيئة إن فيلم الخيال العلمي الكوميدي "Moon Man" جاء في المرتبة الثانية، حيث حقق حوالي 3 مليارات يوان.

وتحتوي الأفلام الرئيسية الأخرى على الفيلم الروائي "Nice View"، والدراما العائلية "Lighting Up The Stars"، وفيلم الرسوم المتحركة "New Gods: Yang Jian"، وفيلم الحركة الوطني "Home Coming"، وفقا للهيئة.