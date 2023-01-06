بدأ سريان وقف إطلاق نار أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امس من جانب واحد في أوكرانيا بمناسبة عيد الميلاد لدى الأرثوذكس، الجمعة عند الساعة 12.00 ظهرا بالتوقيت المحلي.

وبموجب وقف إطلاق النار هذا الذي شككت كييڤ بالنوايا الكامنة وراءه، ستوقف القوات الروسية القتال حتى منتصف ليل السبت. وهي أول هدنة على نطاق عام في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في فبراير الماضي.

وتعليقا على القرار الروسي، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الصعوبات التي يواجهها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا جعلته يعرض وقف إطلاق النار لمدة 36 ساعة لأنه «يحاول تنفس الصعداء».

وردا على سؤال بشأن الهدنة، قال بايدن للصحافيين في البيت الأبيض امس «أنا متردد في الرد على أي شيء يقوله بوتين. أجده أمرا لافتا للانتباه أنه مستعد لقصف المستشفيات ورياض الأطفال والكنائس... يوم الخامس والعشرين وفي رأس السنة الجديدة. أعني أنني أعتقد أنه يحاول تنفس الصعداء».