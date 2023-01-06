يعقد المنتدى الاقتصادى العالمى ( منتدى دافوس )في 16 يناير الجاري ويستمر حتى 20 يناير تحت شعار ( التعاون فى عالم مفتت ) ويشارك فيه أكثر من 2500 من القادة من الحكومات وقطاع الاعمال والمجتمع المدني .

المنتدي العالمي يعد أحد أهم المنتديات الاقتصادية والسياسية فى العالم حيث يحضره عدد كبير من رؤساء الدول ورؤساء الوزارات والوزراء ويناقشون أهم قضايا العالم الراهنة اضافة الى اللقاءات الثنائية التى تجمعهم لمناقشة القضايا الثنائية بين الدول .

المنتدى يبحث أيضا قضايا الطاقة الحالية والحقوق الرقمية والشمول وبناء الجاهزية المستقبلية للشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الابتكار من اجل أهداف التنمية المستدامة والذكاء الاصطناعى للصحة العقلية اضافة الى قضايا أخرى .