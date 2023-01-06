أفادت دراسة طبية حديثة، أجريت في جامعة "ساوثرن ميديكال" الأمريكية ، أن تناول " الفلافونويد كيرسيتين" يمكن أن يقلل بشكل كبير من ضغط الدم المرتفع لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب.

و" الكيرسيتين" ، هو صبغة نباتية توجد عادة في العديد من النباتات والأطعمة ، مثل البصل و الشاي، والتفاح

وفي الدراسة الحالية، راجع الفريق البحثي دراسات متعددة قيمت تأثير " الكيرسيتين" على ضغط الدم ومستويات السكر في الدم .. قيمت كل دراسة نسبة الجلوكوز في الدم ، أو الكوليسترول ، أو الإنسولين .. وقد تم تضمين 17 دراسة مع ما مجموعه 886 مشاركا .. وفق الفريق البحثي، أفادت نتائج 13 مجموعة علاجية، أن "الكيرسيتين" يعمل على تخفيض ضغط الدم الإنقباضى بشكل ملحوظ.

كما أظهر المشاركون في الدراسة الذين تناولوا " الكيرسيتين" لمدة ثمانية أسابيع أو أكثر تغيرًا ملحوظًا في مستويات كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) .. لم يؤثر " كيرسيتين"، بشكل ملحوظ على الكوليسترول الكلى أو أحدث تغير بشكل ملحوظ على مستوى السكر في الدم أثناء الصيام .. كما لم يتم العثور على أن "كيرسيتين" تسبب في أعراض سلبية خطيرة في اي دراسة أجريت في هذا الصدد .

خلص الفريق البحثي إلى أن انخفاض ضغط الدم بأكثر من 10 ملم زئبقي يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 50٪ لفشل القلب ، و 35٪ - 40٪ للسكتة الدماغية ، وحوالي 20٪ إلى 25٪ لإحتشاء عضلة القلب .. لذلك ، ينصح الفريق البحثى بضرورة تناول مرضى القلب لثمرة تفاح يوميا كوسيلة فعالة للحفاظ على معدلات ضغط الدم مستقرة