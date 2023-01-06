ارتفع التضخم الغذائي في بريطانيا إلى مستويات قياسية

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا بأن أسعار الغذاء للمتسوقين قفزت إلى 3ر13 % في كانون الأول/ديسمبر من 4ر12 % في الشهر السابق.

وجاء ذلك فيما أظهر مؤشر أسعار المتاجر "بي آر سي-نيلسن أي كيو" علامة طفيفة على الراحة للمتسوقين الذين يعانون من ضائقة مالية، فيما هدأت أسعار البيع بالمتاجر بشكل عام إلى 3ر7 % في كانون الأول/ديسمبر.

وتراجعت من 4ر7 % في تشرين الثاني/نوفمبر ولكن تظل قريبة من الارتفاعات القياسية.

وقفز تضخم الأغذية الطازجة إلى 15 % لكانون الأول/ديسمبر من 3ر14 % في تشرين الثاني/نوفمبر، بينما ارتفعت أسعار الأغذية التي تحفظ في درجة حرارة الغرفة مثل المكرونة والأغذية المعلبة، بنسبة 11 % في كانون الأول/ديسمبر مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

غير أن المتاجر غير المتخصصة في الأغذية مثل الملابس والأجهزة المنزلية، شهدت تباطؤ التضخم إلى 4ر4 % في كانون الأول/ديسمبر من 8ر4 % مقارنة بشهر سابق جراء خفض الأسعار.