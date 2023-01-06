أظهر مسح أجرته مؤسسة إس أند بي جلوبال نمو قطاع الخدمات الإسباني بأسرع وتيرة خلال خمسة أشهر، حيث سجل النشاط والطلبيات الجديدة نموا متتاليا في كانون الأول/ديسمبر، مدعوما بتحسن في بيئة الطلب.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات بشكل طفيف إلى 6ر51 نقطة في كانون الأول/ديسمبر من 2ر51 نقطة في تشرين الثاني/نوفمبر. وتشير أي نتيجة فوق 50 نقطة لنمو في القطاع.

واعتمد النشاط المرتفع في كانون الأول/ديسمبر بشكل كبير على زيادة أكثر في الطلبيات الجديدة التي نمت بأسرع وتيرة منذ تموز/يوليو.

ورغم أن نشاط السوق الأساسي مازال ضعيفا، فأن الشركات سجلت ارتفاعا جراء انتعاش الطلب بشكل طفيف.