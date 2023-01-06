سجلت صادرات كوريا الجنوبية من المنتجات الزراعية والسمكية أعلى مستوى لها على الإطلاق في العام الماضي، متجاوزة حاجز 10 مليارات دولار أمريكي للعام الثاني على التوالي، وذلك حسبما أفادت الشركة الكورية لتجارة المنتجات الزراعية والثروة السمكية والأغذية في بيان لها.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن الشركة قولها ، إن صادرات السلع الزراعية والسمكية ارتفعت بنسبة 45ر5% على أساس سنوي لتصل إلى مستوى غير مسبوق بلغ 98ر11 مليار دولار في عام .2022

وكانت صادرات البلاد من السلع الزراعية والسمكية تجاوزت حاجز 10 مليارات دولار لأول مرة في العام الماضي لتصل إلى 36ر11 مليار دولار.

وقالت الوكالة إن هذا الارتفاع يرجع بشكل جزئي إلى المعكرونة سريعة التحضير والأعشاب البحرية المجففة ومنتجات الأرز المصنعة.

وأضافت أن صادرات الكيمتشي الكوري التقليدي ارتفعت إلى مستوى قياسي في الولايات المتحدة.

وتعهد وزير الزراعة "تشونج هوانج-كيون" بتقديم دعم مكثف لتحقيق صادرات بقيمة 10 مليارات دولار في العام المقبل مرة أخرى.