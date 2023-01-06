تحظى محفظة الأسهم التي يقودها الملياردير "وران بافت" في شركته "بيركشاير هاثاواي" بصفته رئيسها التنفيذي ورئيس مجلس إدارتها بالكثير من الاهتمام، لأنه إذا اشترى "حكيم أوماها" أو باع أو احتفظ بسهم فلابد أن يكون هناك سبب وجيه.

ويعد "بافت" أحد أغنى وأنجح المستثمرين في العالم، إذ جمع ثروة بقيمة 100 مليار دولار، وصنع ثروات بالمليارات لمساهمي "بيركشاير هاثاواي".

وتطلب لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية من "بيركشاير هاثاواي" الكشف عن حيازاتها من الأسهم كل ثلاثة أشهر، مما يمنح المستثمرين مجالاً للنظر في محفظة "بافت"، ولكن نظرًا لتأخر البيانات، فإن إحدث إفصاح تم تقديمه في الرابع عشر من نوفمبر 2022.

وبلغت قيمة محفظة أسهم "بيركشاير هاثاواي" في نهاية الربع الثالث حوالي 296 مليار دولار، وهذه القيمة موزعة على ما يقرب من 50 سهمًا، وتشكل "آبل" الحصة الأكبر من المحفظة بنسبة تبلغ 41.9%، يليها "بنك أوف أمريكا"، و"شيفرون"، و"كوكاكولا".

وتعد "شيفرون" و"أوكسيدنتال بتروليم" من أكبر الأسهم الرابحة في محفظة "بافت" في العام الماضي، إذ ارتفعت أسهمها بحوالي 52% و116% على الترتيب، مقارنة مع أداء مؤشر "إس أند بي 500" الذي انخفض 18%.

ويتميز "حكيم أوماها" باستراتيجيته الاستثمارية طويلة المدى، وفي حال أغلق أو قلل قيمة صفقة فإن هذا يعد إشارة إلى أن نظرة "بافت" نحو الشركة تغيرت للأسوأ.

وفي الوقت نفسه، افتتحت "بيركشاير" ثلاثة مراكز جديدة في الربع الثالث، وزادت حيازاتها في خمس شركات تمتلك حصة بها بالفعل.





