ارتفعت أسعار الذهب، الجمعة، متجهة لتحقيق ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي،إذ ينتظر المستثمرون بفارغ الصبر تقريرا رئيسيا للوظائف في الولايات المتحدة لتحديد موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إزاء رفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 02:38 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1838.38 دولار للأونصة.

وزادت الأسعار نحو 0.8% خلال الأسبوع، وفقا لـ"رويترز".

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1843.8 دولار.

ويتحول تركيز السوق إلى بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية، المقرر أن تصدرها وزارة العمل الأميركية في وقت لاحق، اليوم الجمعة.

وانخفضت عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات خلال اليوم.

وأكد عدد قليل من مسؤولي البنك المركزي الأميركي، أمس الخميس، التزامهم بالكفاح لخفض التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2%، لكن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في سانت لويس، جيمس بولارد، قال إن عام 2023 قد يشهد أخيرا بعض الارتياح على صعيد محاربة التضخم.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة لانحسار جاذبية المعدن الأصفر الذي يمثل تحوطا في مواجهة التضخم لكنه لا يدر عائدا.

وأظهرت بيانات، أمس الخميس، انخفاض عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر الأسبوع الماضي، مما يشير إلى سوق عمل لا تزال شحيحة العمالة وقد يبقي المركزي الأميركي على مسار الرفع الحاد لأسعار الفائدة.

وقال كبير المحللين في "أواندا"، إدوارد مويا، في مذكرة: "ضعف سوق العمل قاب قوسين أو أدنى، وإلى أن يحدث ذلك، قد يظل الذهب عالقا فوق مستوى 1800 دولار".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 23.30 دولار، في حين زاد البلاتين 0.2% إلى 1060.63 دولار، وتراجع البلاديوم 0.2% إلى 1.741.43 دولار.

وتتجه المعادن الثلاثة إلى تسجيل انخفاض أسبوعي.