القاهرة - ناهد امام



استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، علاء عارف، المدير الإقليمي لشركة طيران «Tarum» الرومانية ووكيل مبيعات الشركة الرومانية وممثلها في مصر، وأحد أبناء الجالية المصرية في رومانيا لبحث سبل التعاون لخدمة أبناء الجالية المصرية في رومانيا والدول المجاورة.



ورحبت وزيرة الهجرة، بالتعاون مع مختلف الشركات العالمية التي تعمل لصالح المصريين أينما كانوا في الخارج، ودراسة مقترحاتهم، مؤكدة أن أبناءنا بالخارج يمثلون جزءا من القوى الناعمة، وحريصون على تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات لتقديم كل سبل الاستفادة الممكنة.



وأكدت جندي، أننا حريصون على فتح الباب أمام الجميع والاستماع لمختلف الرؤى ودراسة إمكانية تحقيقها، فيما يتماشى مع أهداف الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيدة بسابق تعاون مصر وسيادته وشركة الطيران الرومانية «Tarum» في تسيير الجسر الجوي بإنقاذ أبنائنا من العالقين المصريين في رومانيا خلال جائحة كورونا وبعدها هربا من الحرب الأوكرانية - الروسية.



وثمنت السفيرة سها جندي، حرص عارف، على التعاون لإتاحة خط طيران مباشر «مصر- رومانيا»، إلى مدينتي الغردقة وشرم الشيخ، ما يسهم في تعزيز حركة السياحة خلال الفترة المقبلة، مع تثبيت مواعيد الرحلات، موضحة أنه ستتم دراسة التعاون مع الجاليات المصرية بالخارج للاستفادة من تلك الميزات.



وفي السياق ذاته، أوضح علاء عارف، أن الشركة تقدم ثلاث رحلات أسبوعية عارضة لمدينتي شرم الشيخ والغردقة بإجمالي 12 رحلة في مصر، كما تعمل أيضا كخط ترانزيت بين مصر وعدد من دول شرق أوروبا، كما أن التاروم تعتزم تسيير رحلتين أسبوعيتين منتظمتين، بشكل ثابت بين مصر ورومانيا بدءا من الأول من أبريل المقبل بالتزامن مع أعياد القيامة وشهر رمضان المبارك، ما يتيح الفرصة للطلبة والمصريين بالخارج في رومانيا وحولها للاستفادة من عروضها المختلفة خلال المناسبات المقبلة، وقد حرص خلال اللقاء استعراض تاريخ عمل الشركة في مصر والتي تعمل بانتظام منذ عام 1958 ويشرف لان يكون ممثلا لها في مصر منذ عام 1989، مشيرا إلى أن الشركة لم تشهد توقفا خلال تلك الفترة إلا خلال فترة الثورات وأنه نجح في إعادتها للعمل مرة أخرى، مشيرا إلى أن العلاقة المتميزة بين السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس رومانيا قد لعبت دورا مؤثرا في هذا الاتجاه.



وتابع «عارف» أن الشركة توفر كذلك خدمات الشحن الجوي بكثافة، موضحا أن هناك نحو 8 شركات أدوية مصرية لها مقرات في رومانيا، كما يتم تصدير نحو 30 طنا من المنتجات المصرية إلى رومانيا من خضراوات وفاكهة وخلافه، شهريا، وكذلك تعمل علي الشحن من مصر لدول أوروبية أخرى من دول الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن هناك تعاونا بين رجال الأعمال المصريين والرومانيين والغرف التجارية في البلدين لتعزيز هذا التعاون.



وفي ختام اللقاء، أكدت السفيرة سها جندي، أن «أبوابنا مفتوحة لكل المقترحات، لبحث إمكانية تطبيقها، مشيرة إلى أننا أتحنا كافة سبل التواصل مع المصريين بالخارج، بكل السبل الممكنة، على اختلاف خبراتهم وتخصصاتهم وأننا سعداء باستدامة وتوسعة نشاط الشركة الرومانية في مصر، خدمة لأبناء مصر في رومانيا، وكذلك الجاليات العربية المتواجدة على أراضيها والتي تستخدم الخطوط الرومانية ومصر كحلقة اتصال وترانزيت وصولا لمختلف الدول العربية».