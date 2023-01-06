سرعان ما تبادلت كل من روسيا وأوكرانيا الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد بدء سريانه بوقت قليل.



وأعلن نائب رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية كيريلو تيموشنكو أن الجيش الروسي قصف الجمعة مرتين مدينة كراماتورسك في شرق أوكرانيا، بعد بدء سريان وقف إطلاق النار.



وكتب تيموشنكو على تلغرام أن «المحتلين ضربوا المدينة بصواريخ مرتين. أصيب مبنى سكني خاص. بحسب المعلومات الأولية، ليس هناك ضحايا».



في المقابل، أكد الجيش الروسي احترامه وقف إطلاق النار، متهما كييڤ بمواصلة القصف.



وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي «رغم احترام القوات الروسية وقف إطلاق النار، إلا أن نظام كييڤ واصل قصف مدن ومواقع روسية».