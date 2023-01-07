دمشق - هدى العبود

يشارك الفنان السوري خالد القيش لأول مرة بالدراما المصرية من خلال مسلسل “الإمام الشافعي” المقرر عرضه في رمضان المقبل.

وأكد القيش انضمامه للعمل موضحاً أن العمل يندرج ضمن الإطار التاريخي.



ويحكي العمل قصة حياة الإمام الشافعي الذي يجسد شخصيته الفنان المصري خالد النبوي، ومن المقرر بدء التصوير نهاية الشهر الجاري(كانون الأول)، حيث سيضم إلى جانب القيش فنانون من جنسيات مختلفة، خاصة سورية والأردن ولبنان، وكذلك ممثلون أمريكيون.



يذكر ان آخر عمل جمع الفنان خالد القيش مع المخرج الليث حجو كان عام 2014 من خلال مسلسل "ضبوا الشناتي".