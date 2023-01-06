جدد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، طمأنة المعارضة السورية بشأن التقارب بين انقرة ودمشق وذلك بعد اجتماعه مع نظيريه السوري والروسي قبل أسبوعين في العاصمة الروسية موسكو.



لكن الوزير شدد في حديثه إلى الصحافيين في ولاية توكات التركية، بأن تركيا أوضحت خلال اللقاءات مع الجانب السوري بأنها لن تتحمل موجات لجوء جديدة: «أوضحنا أن موجة جديدة لا يمكن قبولها بالنسبة لنا، وليس لدينا أي غرض سوى ضمان بقاء إخواننا السوريين على أرضهم».



وشدد الوزير أكار على ألا يقع السوريون في فخ الاستفزاز: «لدينا إخوة سوريون بيننا في سورية وتركيا، وأوضحنا أننا لن نقول نعم لقرار من شأنه المساس بحقوقهم، لذا عليهم ألا يقعوا في فخ الاستفزاز والخداع».



وأوضح أكار أن هدف تركيا الآن محاربة الإرهاب في سورية في اشارة الى مسلحي قوات سوريا الديموقراطية «قسد» الكردية، وقال: «نحن مصممون وعازمون على تحييد آخر إرهابي أيا كان من يقف وراءه، وقلنا بوضوح وبشكل لا لبس فيه، إنه لا يمكننا تقديم أي تنازلات في مكافحة الإرهاب، وأنه ليس لدينا أي غرض آخر غير مكافحة الإرهاب».



وأضاف: «نحن نحترم سيادة وحدود جيراننا، لكن لا تستطيع سورية أو العراق تدمير الإرهابيين الموجودين على أراضيهما، لا يمتلكون القوة لذلك، لذا قمنا بقطع الحبل السري لهؤلاء الإرهابيين بنفسنا».



بموازاة ذلك، خرج الآلاف من من أبناء وقاطني مدن وبلدات الشمال السوري الخاضع لسيطرة المعارضة، في تظاهرات عقب صلاة الجمعة للأسبوع الثاني رفضا للتطبيع.



وتظاهر المئات في كل من مدن وبلدات جبل الزاوية وأريحا وجسر الشغور وسرمدا والدانا وكفرتخاريم وأطمة وتفتناز وأرمناز وقورقانيا في إدلب، والأتارب وقباسين والباب وإعزاز وعفرين وصوران وجرابلس ومارع وراجو في حلب، إضافة إلى تل أبيض في ريف الرقة. وبلغ عدد التظاهرات 22 نقطة بحسب موقع تلفزيون «سوريا».



وأكد المتظاهرون على «ثوابت الثورة»، فيما عبروا عن رفضهم لكل المخططات التي تهدف إلى تعويم حكومة دمشق.



ورفع المشاركون لافتات كتب على إحداها: «بدون استعادة قرار الثورة لن تسقط المصالحات والهدن والتبعية للغير».