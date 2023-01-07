بيروت _ بولين فاضل

لا يزال الوضع الصحي لوديع الوسوف نجل سلطان الطرب جورج وسوف دقيقاً بعد نزيف في المعدة تعرّض له بعد نحو أسبوع على إجرائه عمليّة تكميم في المعدة تكلّلت بالنجاح. وكان وديع يستعد للسّفر قبل أن يجري بناء على إلحاح والدته فحوصاً طبية لمزيد من الاطمئنان ليتبيّن نتيجتها وجود نزيف يستوجب إدخاله بشكل عاجل إلى العناية المركّزة في احد المستشفيات الخاصة في بيروت للمعالجة.وعلى إثر حاجة نجل الوسوف لوحدات كبيرة من الدم ، طلبت النجمة إليسا وغيرها من المشاهير من محبيهم المساعدة في تأمين وحدات الدم .