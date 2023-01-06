يخشى موظفو الإغاثة الإنسانية العاملون في آخر منطقة تسيطر عليها المعارضة في شمال غرب سورية من تفاقم تفشي الكوليرا في المنطقة إذا اضطرت الأمم المتحدة لوقف تسليم المساعدات الإنسانية عبر الحدود من تركيا، مع قرب انتهاء تفويض مجلس الامن لادخال المساعدات عبر الحدود.



ويعيش سكان المنطقة البالغ عددهم أربعة ملايين نسمة في ظروف صعبة للغاية مع دخول فصل الشتاء وتشكل تلك المساعدات الغذائية والدوائية شريان الحياة لهم منذ أن أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا في 2014 يسمح بإيصال مثل هذه المساعدات رغم اعتراضات الحكومة السورية وروسيا.



ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن يوم الاثنين على تجديد التفويض الحالي لمدة ستة أشهر أخرى. وسيكون التصويت قبل يوم واحد من انتهاء صلاحية العمل بالقرار.



ويخشى العاملون في مجال الصحة والملايين من قاطني المنطقة، التي تضم معظم محافظة إدلب وأجزاء من محافظة حلب في شمال غرب سورية، من العواقب إذا قررت روسيا استخدام حق النقض (الڤيتو) ضد تجديد الآلية أو فرض المزيد من القيود على برنامج المساعدات الإنسانية.



وقال رئيس مديرية الصحة في إدلب الدكتور زهير القراط «إمكانيات القطاع الصحي حاليا ضعيفة جدا ونعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والسيرومات».



وأضاف «سيكون لإيقاف المساعدات عبر الحدود تأثير مضاعف على تفشي مرض الكوليرا في المنطقة».



وعلى الرغم من أن ديبلوماسيين قالوا إن روسيا أشارت إلى أنها ستسمح بتجديد التفويض فإن حالة من عدم اليقين تكتنف المشهد.



وقال ديمتري بوليانسكي نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة لرويترز إن تنفيذ القرار الحالي الصادر في يوليو كان «بعيدا عن توقعاتنا» وإن موسكو ستتخذ قرارا نهائيا يوم الاثنين.



وحذر مسؤولون كبار في الأمم المتحدة، بمن فيهم مسؤول المساعدات مارتن غريفيث، من أن إنهاء برنامج المساعدات الإنسانية سيكون «كارثيا».



وسجلت إدلب أكثر من 14 ألف حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا فضلا عن 11 ألف حالة في حلب منذ بدء تفشي المرض في سبتمبر مما يجعلهما ثاني ورابع أكثر المناطق تضررا في سورية على التوالي.



يسمح تفويض الأمم المتحدة للوكالات بإحضار مستلزمات النظافة وأقراص الكلور لتعقيم المياه والمعدات لثمانية مراكز لعلاج الكوليرا تضم أكثر من 200 سرير. كما تنقل بعض المنظمات غير الحكومية المياه الصالحة للشرب إلى المنازل.



وقال ثلاثة من عمال الإغاثة لرويترز إن المنظمات الدولية غير الحكومية لن تتمتع بالغطاء القانوني الدولي دون هذا التفويض ولن تتمكن من مواكبة وتيرة المساعدات المطلوبة وكمياتها.



ويمثل الكلور المستخدم في تعقيم المياه تحديا. وقال عمال الإغاثة إن الكلور يستخدم في سورية كسلاح حرب مما يثير مخاوف بين الدول المانحة من شأنها أن تبطئ جهود المنظمات الأخرى بخلاف الأمم المتحدة لشرائه لعلاج الكوليرا.



وقال محمد جاسم منسق لجنة الإنقاذ الدولية في شمال غرب سورية إنه سيجري تعليق العمل بهذه المراكز والمرافق الصحية.



وأشار إلى أنه سيجري أيضا وقف الإمدادات التي كانت تنقل خصيصا للتعامل مع جائحة الكوليرا في شمال غرب لسورية ويشمل ذلك السوائل والأمصال والحقن والأدوية التي تؤخذ عن طريق الفم.



وقال الدكتور أسامة أبو العز رئيس الجمعية الطبية السورية الأميركية في حلب إنه حتى في حالة تجديد التفويض ستة أشهر أخرى فإن العاملين في مجال الصحة يعانون بالفعل من التجديد قصير الأجل مما يجعلهم غير قادرين على التخطيط للمستقبل.