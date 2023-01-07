

القاهرة - هناء السيد

قررت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، تكريم الإعلامية الكبيرة الدكتورة درية شرف الدين، تقديرا لدورها في دعم الثقافة السينمائية على مدى سنوات طويلة، من خلال برنامجها الشهير «نادي السينما» الذي كان نافذة مهمة للجمهور المصري لمتابعة الأفلام العالمية وإلقاء الضوء على أبرز صانعيها ومكوناتها الفنية من تمثيل وإخراج وموسيقى وتصوير ومونتاج، في وقت لم تكن هناك فرصة لمشاهدة مثل هذه الأفلام من خلال دور السينما.



وقالت السفيرة مرفت التلاوي، رئيس مجلس أمناء المهرجان، إن الدكتورة درية شرف الدين، صاحبة أياد بيضاء على الثقافة السينمائية، حيث ساهمت في تعريف كل عشاق السينما من مختلف الأجيال، بالعديد من التجارب المهمة في السينما العالمية، وألقت الضوء على نجومها وصناعها، وتناولتها بالتحليل، الأمر الذي ساهم في تنمية الثقافة السينمائية عند الجمهور العادي الذي ظل يتابع برنامج «نادي السينما» على القناة الأولى بالتلفزيون المصري لسنوات طويلة.



وأكدت السفيرة مرفت التلاوي، أن الدكتورة درية شرف الدين تعتبر نموذجا مشرفا لعطاء المرأة المصرية في مجال الثقافة بشكل عام، حيث أثرت المكتبة العربية بالعديد من المؤلفات المهمة، منها «أوراق الزمن» و«السياسة والسينما في مصر» و«إبحار في عقل وقلب البابا شنودة» و«استرداد وطن»، فضلا عن عطائها في مجال العمل الثقافي والإعلامي حيث تقلدت مناصب مهمة مثل رئاستها جهاز الرقابة على المصنفات الفنية بوزارة الثقافة، ورئاستها لقطاع القنوات الفضائية بالتلفزيون المصري، قبل أن تتقلد منصب وزير الإعلام في الفترة من 16 يوليو 2013 حتى 17 يونيو 2014.



وتعد الدكتورة درية شرف الدين من رموز الإعلام المصري، وهي ابنة محافظة دمياط، ودرست في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وحصلت على درجة الدكتوراه من أكاديمية الفنون.



يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، يكرم أيضا النجمة نبيلة عبيد عن مجمل مشوارها السينمائي، ويعقد دورته السابعة في الفترة من 5 إلى 10 مارس المقبل، بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة.