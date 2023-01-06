بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، ببرقية تهنئة إلى أخيه الرئيس د.عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق الشقيق، عبر فيها سموه، رعاه الله، عن بالغ سروره بالتجمع الرياضي الأخوي الذي جمع الأشقاء والمشاركين في دورة كأس الخليج العربي الخامسة والعشرين التي تستضيفها مدينة البصرة الفيحاء في جمهورية العراق الشقيق خلال الفترة من 6 يناير حتى 19 يناير 2023.



كما أعرب سموه، رعاه الله، عن خالص تهانيه للرئيس العراقي بنجاح افتتاح دورة كأس الخليج العربي الخامسة والعشرين، مقدرا سموه الاستعدادات والإمكانات الكبيرة والمتميزة والعالية التي وفرها الأشقاء في جمهورية العراق لهذا الحدث الخليجي الرياضي، ومشيدا باللوحات الفنية الرفيعة التي تعبر عن تاريخ العراق العريق واللوحات الفنية الأخرى التي أضفت روح المحبة والبهجة والسرور على المتابعين داخل جمهورية العراق وخارجها ونالت إعجابهم التي تخللت حفل الافتتاح وعكست الوجه الحضاري المرموق للبلد الشقيق، متمنيا سموه، رعاه الله، كل التوفيق لكافة المنتخبات المشاركة في هذا العرس الخليجي وللجهات القائمة على الإعداد لهذه الدورة التوفيق والسداد لتحقيق أهدافها النبيلة والمنشودة، وسائلا سموه المولى تعالى أن يديم عليه موفور الصحة والعافية ولجمهورية العراق الشقيق وشعبها الكريم دوام التقدم والازدهار.