

بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، ببرقية تهنئة إلى رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق الشقيق محمد شياع السوداني، عبر فيها سموه، رعاه الله، عن بالغ سروره بالتجمع الرياضي الأخوي الذي جمع الأشقاء والمشاركين في دورة كأس الخليج العربي الخامسة والعشرين التي تستضيفها مدينة البصرة الفيحاء في جمهورية العراق الشقيق خلال الفترة من 6 حتى 19 يناير 2023.



كما أعرب فيها سموه، رعاه الله، عن خالص تهانيه بنجاح افتتاح دورة كأس الخليج العربي الخامسة والعشرين، مقدرا سموه، حفظه الله، الاستعدادات والإمكانات الكبيرة والمتميزة والعالية التي وفرها الأشقاء في جمهورية العراق لهذا الحدث الخليجي الرياضي، مشيدا باللوحات الفنية الرفيعة التي عكست حضارة العراق العريقة التي تخللت حفل الافتتاح واللوحات الفنية الأخرى التي نشرت روح الوئام والمحبة بين المشاركين والجماهير الخليجية وأضفت البهجة والسرور على المتابعين داخل جمهورية العراق وخارجها، متمنيا سموه رعاه الله كل التوفيق لكافة المنتخبات المشاركة في هذا العرس الخليجي وللجهات القائمة على الإعداد لهذه الدورة التوفيق والسداد لتحقيق أهدافها النبيلة والمنشودة، داعيا سموه المولى عز وجل أن يديم عليه موفور الصحة والعافية.