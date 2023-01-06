

منصور السلطان



استطاع رجال الجمارك في ميناء الشويخ ضبط ما يقارب 1900 زجاجة خمر كانت مخبأة في حاوية قادمة من الصين وتحتوي على سيراميك.



وفي التفاصيل: أن حاوية بحجم 40 قدما وصلت إلى البلاد من دولة آسيوية، وتحتوي على سيراميك، وظلت 90 يوما دون أن يتقدم أحد لاستلامها، واتباعا للإجراءات الجمركية المتبعة تم إرسالها لبيت المال لبيعها في المزاد العلني، وبناء عليه قام قسم تفتيش بيت المال بتفتيشها، وأثناء ذلك وجدوا أن بداية الحاوية هو السيراميك ثم في نهايتها وجدوا (9) طبليات مغطاة بلبس واق للإشعاع، ما دعاهم لعرضها على الجهاز الإشعاعي الذي أعطى إشارة في تلك الطبليات، وعند فتحها عثر على ما يقارب 1900 زجاجة خمر كانت موجودة بداخلها، وأن اللبس الإشعاعي الذي غطيت به تلك الطبليات كان لتضليل الكشف عنها بالجهاز.



هذا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحويلها الى الجهات المختصة.