قالت شركة البنية التحتية للاتصالات في إيران الجمعة إنها أحبطت هجوما إلكترونيا على البنك المركزي.



وكانت جماعة أنونيميوس وجماعات اختراق أخرى قد هددت في أكتوبر الماضي بشن هجمات إلكترونية على مؤسسات ومسؤولين في إيران دعما للاحتجاجات المناهضة للحكومة ولتجاوز الرقابة على الإنترنت في البلاد.



ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إيرنا» عن أمير محمد زاده لاجوردي رئيس شركة البنية التحتية للاتصالات قوله إن البنك المركزي تعرض لهجوم للحرمان من الخدمات.



وتسعى هجمات الحرمان من الخدمات لتعطيل الخوادم عن طريق إنهاكها بتكثيف المرور على شبكة الإنترنت.



وقال لاجوردي «يستهدف العدد الأكبر من الهجمات الأجنبية هذه الأيام البنوك والمؤسسات المالية والشركات المزودة لخدمات الإنترنت والبنية التحتية للاتصالات، وقد تم صدها».



وقال البنك المركزي في سبتمبر الماضي إن هجوما إلكترونيا عطل موقعه على الإنترنت لفترة وجيزة.



في غضون ذلك، أوقف صحافي إيراني بعد إجرائه مقابلات مع عائلات أسرى محكوم عليهم بالإعدام على ارتباط بحركة الاحتجاجات، على ما أعلنت الجمعة صحيفة «اعتماد» الإيرانية الإصلاحية.



وقالت الصحيفة على موقعها الإلكتروني «أوقف مهدي بيكو غلي مدير قسم السياسة في صحيفة اعتماد مساء الخميس».



وكان الصحافي نشر في الأسابيع الأخيرة عدة مقابلات مع عائلات أشخاص حكم عليهم مؤخرا بالإعدام لضلوعهم المفترض في التظاهرات.



وأضافت «كتبت زوجته على تويتر أن هاتفه الجوال وجهاز الكمبيوتر ومقتنياته الشخصية صودرت خلال اعتقاله».



الى ذلك، أصدرت الولايات المتحدة الجمعة عقوبات جديدة تستهدف موردي الطائرات الإيرانية المسيرة التي قالت واشنطن إن روسيا استخدمتها لاستهداف البنية التحتية المدنية في أوكرانيا خلال الصراع.



وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنها فرضت عقوبات على ستة من المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس إدارة شركة القدس لصناعة الطيران، والمعروفة أيضا باسم شركة «صناعات تصميم وتصنيع الطائرات الخفيفة».



ووصفت وزارة الخزانة شركة القدس، التي تخضع هي نفسها للعقوبات الأميركية منذ 2013، بأنها شركة تصنيع دفاعية إيرانية رئيسية مسؤولة عن تصميم وإنتاج الطائرات المسيرة.



وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في البيان «سنواصل استخدام كل أداة في حوزتنا لحرمان بوتين من الأسلحة التي يستخدمها لشن حربه الوحشية وغير المبررة على أوكرانيا».



كما تم استهداف مدير منظمة صناعات الطيران الإيرانية والتي قالت وزارة الخزانة إنها المنظمة الرئيسية المسؤولة عن الإشراف على برامج الصواريخ الباليستية الإيرانية.



ويجمد الإجراء أي أصول أميركية لمن ورد ذكرهم ويمنع بشكل عام الأمريكيين من التعامل معهم. ويخاطر من ينخرطون في معاملات معينة معهم بتعريض أنفسهم لعقوبات أيضا.



وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في السابق عقوبات على شركات وأشخاص اتهمتهم بإنتاج أو نقل طائرات إيرانية مسيرة استخدمتها روسيا لمهاجمة البنية التحتية المدنية في أوكرانيا.