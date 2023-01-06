ألقت قوات الأمن في المكسيك القبض على أوفيديو جوزمان، وهو زعيم عصابة مخدرات وابن امبراطور المخدرات خواكين جوزمان المعروف باسم «إل تشابو»، ما فجر موجة من العنف قبيل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للبلاد.



وأجبر العنف السلطات على إغلاق المطارات والمدارس في مدينة كولياكان بولاية سينالوا، وهي معقل عصابة المخدرات التي تحمل نفس اسم الولاية والتي كان إل تشابو زعيمها قبل تسليمه للولايات المتحدة في 2017.



وقال حاكم الولاية روبن روتشا إن سبعة من أفراد قوات الأمن قتلوا وأصيب ما لا يقل عن21 بالإضافة إلى ثمانية مدنيين.



وأفاد روتشا بوقوع 12 اشتباكا مع قوات الأمن و25 عملية نهب وإحراق 250 مركبة واستخدامها لإغلاق الطرق.



وتابع «نعتقد أننا سنكون قادرين على العمل بشكل طبيعي»، مضيفا أنه لم يبحث استدعاء تعزيزات أخرى من الجيش أو الحرس الوطني.



يأتي هذا بعد ثلاث سنوات من عملية فاشلة لاعتقال أوفيديو انتهت بانتكاسة محرجة لحكومة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور التي اضطرت للإفراج عنه لإنهاء انتقام عصابته العنيف في كولياكان.



وقال وزير الدفاع لويس كريسنسيو ساندوفال في مؤتمر صحفي إن قوات الأمن ألقت القبض على أوفيديو، العضو البارز في عصابة سينالوا البالغ من العمر 32 عاما. وأضاف أن أوفيديو، الذي كان هاربا من العدالة منذ محاولة الاعتقال السابقة، محتجز الآن في العاصمة مكسيكو سيتي.



وبدا أن المقاطع المصورة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر قتالا عنيفا في كولياكان حيث أضاءت نيران تطلقها طائرات الهليكوبتر السماء.



ولحقت أضرار بمطار المدينة بسبب العنف، إذ قالت شركة الطيران الحكومية إن إحدى طائراتها أصيبت بنيران قبل رحلة مقررة إلى مكسيكو سيتي، لكن لم يصب أحد بأذى.



كما قالت وكالة الطيران الاتحادية المكسيكية إن طائرة تابعة للقوات الجوية أصيبت في إطلاق النار أيضا، مضيفة أن المطارات في كولياكان وفي مدينتي مازاتلان ولوس موتشيس في سينالوا، ستظل مغلقة لحين عودة الأمن.



ويأتي أحدث اعتقال لأوفيديو قبل قمة قادة أمريكا الشمالية في مكسيكو سيتي الأسبوع المقبل، والتي سيحضرها الرئيس الأمريكي جو بايدن وتتضمن قضايا أمنية على جدول الأعمال.



وعرضت الولايات المتحدة مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات تؤدي إلى اعتقال أوفيديو أو إدانته.



ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم تسليمه للولايات المتحدة مثل والده، الذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في سجن سوبرماكس بولاية كولورادو، وهو أكثر السجون الاتحادية الأمريكية تأمينا.



وحاولت قوات الأمن احتواء رد الفعل العنيف على الاعتقال. وتناثرت سيارات محترقة في الشوارع وقام رجال إنفاذ القانون المدججون بالسلاح بدوريات في شاحنات صغيرة.



وحثت السلطات الناس على البقاء في منازلهم وقالت إن المدارس والمكاتب الإدارية أغلقت بسبب العنف. كما أقيمت حواجز في الشوارع.