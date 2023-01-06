القاهرة. ناهد امام

استقبلت سفينة الكتب «لوجوس هوب» بميناء بورسعيد السياحي، منذ وصولها محافظة بورسعيد، حوالي 6000 زائر من ابناء بورسعيد وزائريها، حيث بدأت السفينة في استقبال الزائرين امس الخميس بدءا من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء يوميا، وتستمر في استقبال الزائرين لمدة 20 يوما فيما عدا الأحد، و تستقبل زائريها الجمعة من الثالثة عصرا حتى العاشرة مساء، ومن المقرر أن تغادر السفينة الميناء يوم 23 يناير مستكملة رحلتها إلى ميناء العقبة.



وأشاد مسؤولو سفينة الكتب «logos hope» بالترتيبات التنظيمية والأمنية التي اتخذتها جميع الجهات المعنية بمحافظة بورسعيد لاستقبال «لوجوس» والمترددين على مكتبتها وفعاليتها الثقافية المختلفة، كما أعرب فريق عمل السفينة عن سعادتهم بزيارة مدينة بورسعيد الباسلة، مؤكدين حرصهم على زيارة كافة المعالم السياحية والاثرية بمحافظة بورسعيد، خلال فترة زيارتهم للمحافظة.



وكان محافظ بورسعيد قد تفقد الاستعدادات النهائية لاستقبال السفينة، وتأكد من اتخاذ كافة الاجراءات التنسيقية بين الجهات المختصة لتقديم الدعم الكامل للسفينة خلال فترة تواجدها بميناء بورسعيد كما وجه بضرورة تكاتف وتعاون كافة الجهات التنفيذية والأمنية، واعداد جداول تنظيمية يومية خلال فترة رسو السفينة بميناء بورسعيد، كما وجه المحافظ بضرورة الحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدينة و منع التكدس المروري، وتوفير ساحات انتظار للسيارات والاتوبيسات القادمة من المحافظات الأخرى.