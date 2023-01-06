قال مصدر مطلع ل " الأنباء" إن انسحاب الوفد الرسمي الكويتي من حضور حفل افتتاح كأس الخليج العربي 25 التي تستضيفها مدينة البصرة العراقية حتى 19 يناير الجاري جاء بسبب عدم قدرته على دخول الملعب بعدما قام المسؤولون في العراق بإبلاغ الوفد بأنه لن يتمكن من الدخول بسبب التدافع الحاصل بين الجماهير وعدم القدرة على الوصول إلى المنطقة المخصصة لكبار الشخصيات.



وعلى اثر ذلك قام رئيس وأعضاء الاتحاد الكويتي لكرة القدم بمغادرة ملعب جذع النخلة تضامنا مع الوفد الرسمي للدولة الذي تعذر دخوله الملعب لسوء التنظيم وتدافع الجماهير.