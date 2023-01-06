حسم التعادل السلبي مواجهة منتخبي العراق وعمان ، اليوم الجمعة، في المباراة الافتتاحية لكأس خليجي 25 التي أقيمت على ملعب البصرة الدولي.

تبادل الفريقان السيطرة على مجريات أحداث الشوط الأول دون تسجيل أي أهداف.



وبدأت المباراة بحماس كبير من لاعبي المنتخب العراقي وسط مساندة جماهيرية كبيرة في ملعب البصرة الدولي، في المقابل بدا الحذر واضحا في أداء منتخب عمان الذي اختار التراجع إلى الخلف وعدم المبادرة إلى الهجوم لكي لا يفتح خطوطه أمام منافسه.

وسدد حسين جبار لاعب منتخب العراق كرة من خارج منطقة الجزاء، لكن إبراهيم المخيني حارس مرمى منتخب عمان أمسك بالكرة بنجاح في الدقيقة الثامنة.

وبعد ذلك واصل المنتخب العراقي ضغطه، لكن محاولات جبار وإبراهيم بايش وحسين علي في مد المهاجم أيمن حسين بالكرات اللازمة لتشكيل الخطورة لم تسفر عن أي جديد.

وكان حسين علي هو مفتاح الخطورة للمنتخب العراقي على الجهة اليمنى، حيث انطلق في أكثر من مناسبة محاولا اختراق الدفاع العماني، لكن سوء الحظ وعدم إنهاء الهجمات بشكل جيد حالا دون هز شباك المخيني.

على الجانب الآخر، لم يظهر الثنائي الهجومي في منتخب عمان عصام الصبحي والمنذر العلوي، كثيراً في الشوط الأول، وغابت المحاولات الهجومية طوال 45 دقيقة .

ومع بداية الشوط الثاني، دخل المنتخب العراقي بتبديل أول في صفوفه، حيث خرج حسين عمار أمين ونزل الاي فاضل.

ولم تسفر التغييرات عن جديد، حيث إن الضغط العراقي المستمر على المرمى العماني لم يفلح في تغيير النتيجة.

وفي الدقيقة 60 كاد أيمن حسين يسجل الهدف الأول للمنتخب العراقي، حينما ارتقى لكرة عرضية من الجهة اليسرى بضربة رأس، لكنها مرت بمحاذاة القائم الأيسر للمرمى العماني.

وسدد أرشد العلوي لاعب المنتخب العماني كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت إلى جانب القائم الأيمن لمرمى العراق في الدقيقة 69.

وشهدت الدقائق الأخيرة محاولات عدة من الفريقين دون جدوى، وحاول المنتخب العماني الحفاظ على مرماه.

وسدد ضرغام إسماعيل لاعب منتخب العراقي كرة قوية من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 87، لكن كرته اصطدمت بالعارضة قبل أن يبعدها الحارس العماني لضربة ركنية لم تسفر عن أي جديد.

وظلت الأمور على حالها حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.