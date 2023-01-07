فاز المنتخب السعودي اليوم الجمعة على نظيره اليمني بهدفين نظيفين ضمن مباريات المجموعة الاولى من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم المقامة في محافظة (البصرة) العراقية وتستمر حتى الـ19 من يناير الجاري.

وتقدمت السعودية في الشوط الاول بهدفين سجلهما اللاعبان سميحان النابت بالدقيقة الـ18 عبر تسديدة من خارج منطقة الجزاء ومصعب الجوير بالدقيقة الـ34 عن طريق ركلة جزاء لينتهي الشوط الاول بهذا التقدم.

وأكمل الفريق السعودي سيطرته على اللقاء في الشوط الثاني حتى انهى المباراة فائزا بهدفين للاشي ليحصد النقاط الثلاث في اولى مبارياته في البطولة.

وتصدرت السعودية فرق المجموعة الاولى بهذا الرصيد فيما تقاسم فريقا العراق وعمان المركز الثاني بنقطة وحيدة وحصل اليمن على المركز الاخير دون رصيد.

ومن المقرر أن تجري غدا السبت مباريات المجموعة الثانية بمبارتين اذ يلعب الكويت أمام قطر فيما تواجه البحرين الامارات.