أعلن مستشفى جامعة كريتون العريقة ومنظومة مستشفيات «سي اتش أي» الواسعة الانتشار في ولاية نيبراسكا والولايات المتحدة عن تعيين الجراح العالمي الكويتي د.وضاح الرفاعي رئيسا لمجلس أقسام الجراحة وإدارة البحث الفني والأكاديمي والعلمي اعتبارا من شهر مارس المقبل.

وقال الرفاعي الذي يعد أول خليجي وكويتي يظفر بهذا المنصب في تصريح لـ «كونا» مساء الجمعة ان احدى المهام الرئيسية لهذا المنصب هي الاشراف على أقسام جراحة السرطان والجهاز الهضمي والقلب والرئة والأوعية الدموية والحوادث والإصابات مما سيوفر له فرصا مواتية وفريدة للاطلاع على خبرات ثرية في هذاالمجال.

وأكد الرفاعي تطلعه للعمل عن كثب مع جميع المؤسسات الكويتية الطبية لنقل الخبرات المفيدة وما تحصل عليه من مهارات طبية غنية إلى البلاد لخدمة وطنه الكويت.

وأعرب عن اعتزازه وتقديره العالي للدعم المتواصل الذي يحظى به من مقام القيادة السياسية في الكويت ممثلة في صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.



وشدد على أن هذا الدعم المتواصل ساهم بشكل فعال وكبير في تقدم مسيرته المهنية الطبية في الولايات المتحدة وصولا إلى هذا المنصب الرفيع، مهديا هذا الإنجاز المهم إلى المقام السامي عرفانا بما تلقاه من دعم غير منقطع.