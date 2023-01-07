توقعت إدارة الارصاد الجوية أن تتأثر البلاد بحالة مطرية تبدأ صباح يوم الاثنين وتستمر حتى مساء الثلاثاء.

وقال مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي ان البلاد ستتأثر بتقدم منخفض جوي يكون مصاحبا لجبهة هوائية باردة من جنوب غرب البلاد حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها سحب رعدية مصحوبة بأمطار خفيفة الى متوسطة تكون غزيرة أحيانا على بعض المناطق.

واضاف القراوي ان سرعة الرياح ستصل إلى أكثر من 50 كيلومترا في الساعة مع انخفاض في الرؤية الأفقية وتستمر الحالة حتى مساء يوم الثلاثاء ثم تبدأ الأمطار بالانحسار والطقس بالتحسن تدريجيا مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق.