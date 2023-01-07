تعزيز مهارات أكثر من 5000 كويتي من خلال دورات تدريبية واستفادة أكثر من 110 هيئات حكومية

مريم بندق

أعلن مجلس الوزراء عن اتفاقية شراكة استراتيجية بين دولة الكويت و شركة Google Cloud لدعم التحوّل الرقمي على مستوى البلاد بالتعاون مع الجهات الوطنية الحكومية .

وأوضح الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في ڤيديو عبر حساب مجلس الوزراء الرسمي على تويتر : نخطو من جديد لتأكيد جهودنا في قيادة التحول الرقمي في دولة الكويت بشراكة استراتيجية مع Google Cloud .

وأضاف : سيتم ذلك بالتعاون مع الجهات الوطنية الحكومية مثل الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات "CITRA" و هيئة تشجيع الاستثمار المباشر "KDIPA "حيث سيتم وضع خارطة طريق التحول الرقمي الشامل في الهيئات الحكومية والشركات المملوكة للدولة وتخزين البيانات الخاصة بأعمال الدولة في السحابة .

وتابع " جهاز تكنولوجيا المعلومات " كما تعتزم Google Cloud تأسيس مكتب محلي لها في الكويت وانشاء منطقة سحابية متطورة توفر أكثر من 100 منتج من منتجاتها للقطاعين العام و الخاص ، وتعزيز مهارات أكثر من 5000 كويتي من خلال دورات تدريبية لصقل مهاراتهم الرقمية وبحيث يستفيد أكثر من 110 هيئات حكومية وجهة تابعة للدولة من التحول الرقمي وهذه الشراكة تهدف لمواصلة دعم جهود الحكومة في تنفيذ رؤية كويت جديدة 2035 وتحقيق الأولويات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.