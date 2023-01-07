أصدر رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح قرارا بإعادة تشكيل اللجنة العليا للحج والعمرة برئاسة وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وتضمن القرار:
مادة أولى
يُعاد تشكيل اللجنة العليا للحج والعمرة على النحو التالي:
1 - وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - رئيسا.
2 - الوكيل المساعد للتنسيق الفني والعلاقات الخارجية والحج - نائبا للرئيس.
3 - مدير إدارة الحج والعمرة - عضوا.
4 - مراقب شؤون الحج - عضوا.
5 - ممثل عن وزارة الداخلية.
6 - ممثل عن وزارة الصحة.
7 - ممثل عن بلدية الكويت.
8 - ممثل عن وزارة الخارجية.
9 - ممثل عن الإدارة العامة للطيران المدني يرشحه الوزير المختص.
10 - ممثل عن وزارة الإعلام.
11 - ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.
12 - ممثل عن إدارة الفتوى والتشريع.
13 - ممثل عن جمعية الهلال الأحمر الكويتي يرشحه مجلس إدارة الجمعية.
14 - أمين سر اللجنة - عضوا ومقررا - يعينه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
مادة ثانية
على وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.