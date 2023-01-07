بيروت - عمر حبنجر:

انشغلت وسائل الاعلام اللبنانية امس، بخبر نقل سفيرة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان، دوروثي شيا الى ممثلية بلادها في الامم المتحدة، وخلفياته التقديرية، او المؤكدة وارتباطها بانتخابات الرئاسة اللبنانية، كما اشارت المصادر اللبنانية لـ«الأنباء»، وتساءل البعض عما اذا كان نقلها في هذا الوقت اللبناني والإقليمي الدقيق، من بيروت الى نيويورك، ثواب أم عقاب، في وقت اعلنت المتحدثة باسم السفارة في بيروت جوليا غروبلاكر عن افتخار السفارة بترشيح الرئيس الاميركي جو بايدن السفيرة شيا لتكون نائبة لمندوبة الولايات المتحدة في الامم المتحدة.



وأضافت لكن هذه ليست سوى الخطوة الأولى في عملية متعددة الخطوات لمنصب يتطلب مشورة وموافقة مجلس الشيوخ الأميركي.

وقالت:«لا تزال السفيرة شيا هنا في بيروت تعمل كسفيرة للولايات المتحدة في لبنان، وهي تتطلع إلى مواصلة دورها في شراكتنا مع الشعب اللبناني، إذ نعمل على المساعدة في إنقاذ الاقتصاد اللبناني وتعزيز الحلول للتغلب على الشلل السياسي، حتى يتمكن الشعب مرة أخرى من الحصول على رئيس منتخب وحكومة ذات صلاحيات، ملتزمة بشكل مثالي بالإصلاحات والشفافية والحكم الرشيد. وكما تقول السفيرة دائما، نحن في هذا التحدي معا».



يذكر ان قرار نقل شيا الى نيويورك لحظ بقائها في لبنان لثلاثة اشهر كحد اقصى.



رئاسيا، دعت كتلة الوفاء للمقاومة التي تضم نواب حزب الله «الى انتخاب رئيس الجمهورية دون تأخير، أو ربط له بحركة الخارج وإسقاطاته، كواجب وطني، وحثت الكتلة على الاسراع إليه واعتماد أقصر الطرق الدستورية والوطنية المشروعة لإنجازه، دون تأخيره أو انتظار سراب التدخلات الخارجية».



وردت «القوات اللبنانية» على بيان كتلة الوفاء بالقول: ان هذه الدعوة، لا ترجمة فعلية لها سوى من خلال الجلسات النيابية المفتوحة والتي تستمر حتى انتخاب الرئيس.



وأضافت «ان هذا ما كان يجب اعتماده اساسا، لكن هناك من يصر على قول الشيء وممارسة عكسه، لأن من يفقد النصاب، بعد كل اول جلسة انتخاب هي هذه الكتلة بالذات ومعها الكتل الحليفة».



وفي حين يدعو حزب الله بلسان امينه العام السيد حسن نصر الله، ثم كتلته النيابية الى عدم الرهان على الخارج، صدرت سلسلة تصريحات نيابية، بموازاة تعليقات وتحليلات صحافية وإعلامية، تترقب اللقاء الاميركي - الفرنسي - العربي في باريس، لمعالجة امور اقليمية، مع فرضية ان يكون لبنان في قلب جدول الاعمال وليس على هامشه كما كان في لقاءات اخرى كثيرة، وآخرها لقاء «بغداد 2» في الاردن.



المصادر المتابعة، تعتقد أن احباط حزب الله أي رهان على الحلول الخارجية للأزمة اللبنانية، يعكس وجهة نظر طهران غير المستعدة كما يبدو، للتعاطي مع اي مبادرات غربية او عربية، فيما يخص لبنان، في ظل استمرار علاقاتها المعقدة مع الدول الساعية لاخراجه من النفق المظلم، وخصوصا فرنسا، التي تدهورت وبلغت حد استدعاء السفير الفرنسي احتجاجا على صور كاريكاتورية نشرتها مجلة تشارلي إيبدو المثيرة للجدل، واعتبرتها طهران مسيئة للمرشد الأعلى.



وكان الأمين العام لحزب الله السيد نصر الله، قال في اطلالته الاخيرة: «ان الايرانيين لن يتدخلوا في لبنان، وانهم لم يتدخلوا أصلا!

ويبقى ان يعين رئيس مجلس النواب نبيه بري، موعد الجلسة الحادية عشرة، وتقول المصادر المتابعة ان موعد هذه الجلسة سيكون الخميس المقبل.



ومع غياب الحراك الحكومي، بوجود الرئيس نجيب ميقاتي في الخارج، يسود الترقب والاهتمام الحذر لوصول الوفد القضائي الاوروبي الى بيروت الاثنين المقبل، في مهمة تستمر 11 يوما، وبجعبته لائحة بأسماء 25 شخصية مصرفية وقضائية وربما سياسية، أبرزهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.



وقد يقرر الاوروبيون التوسع في التحقيق واستدعاء شخصيات اضافية، وسيكون لبنان أمام حتمية التعامل مع الوفد الذي سيجري تحقيقاته، في مقر النيابة العامة التمييزية في قصر العدل في بيروت، وبالتعاون معها، تطبيقا للمعاهدات الدولية التي وقع عليها لبنان ومنها معاهدة مع الامم المتحدة في العام 2009، فهل ينجح القضاء الاوروبي حيث عجز القضاء اللبناني المكبل بالتدخلات السياسية، باصلاح ذات البين المصرفي والاقتصادي والاخلاقي، في بلد لم يمتثل لأي تهديد دولي، بالانذارات والعقوبات والاتهامات المهينة؟

ويتزامن وصول الموكب القضائي الاوروبي الذي يضم جزائيين، ألمان وفرنسيين ومن اللوكسمبورغ، مع عودة قضاة لبنان الى العمل، بعد اعتكاف لستة اشهر، بسبب المطالب المعيشية.



ومن باريس انتقد صاحب مبادرة جمهورية لبنان الثالثة الفرنسي اللبناني الأصل عمر حرفوش وعبر فيسبوك، المتهجمين على الوفد القضائي الاوروبي ومهمته، واصفا هؤلاء بالخائفين من ادانتهم كفاسدين او شركاء او مسهلين للفساد.



وأشارت مصادر الى ان ضمن مهمة الوفد استطلاع مآل التحقيقات المعلقة، في جريمة تفجير مرفأ بيروت.



وبموازاة ذلك، تواصل الاجهزة الامنية تعقب الفساد في الدوائر العقارية الحكومية، كما في دوائر تسجيل السيارات، حيث جرى توقيف العشرات في كلتا الدائرتين، بينهم اطباء يصدرون تقارير غير مطابقة للواقع، لصالح الراغبين في الحصول على رخصة سوق، مقابل رشاوى.



ويقول موقع «ليبانون ديبايت»، ان نحو 800 موظف في هذه الدوائر استقالوا دون الحصول على تعويض.



وأضافت معلومات هذا الموقع، ان الملاحقات الامنية والقضائية ستطول قطاعات التربية والتنظيم المدني والكهرباء، في اطار حملة على الفساد، تصب في خانة شروط صندوق النقد الدولي التي تفترض خفض عديد موظفي القطاع العام المتضخم، ضمن اطار مكافحة الفساد المستشري.



وفي هذا السياق، قررت لجنة الاشغال النيابية استدعاء وزير الطاقة وليد فياض ورئيس هيئة الشراء العام (المناقصات) جان العلية، للاستماع اليهما الاربعاء المقبل، حول ملف الكهرباء.