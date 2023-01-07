أعرب الاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم عن اعتذاره للوفد الكويتي عن الصعوبات التي حالت دون دخوله ملعب «جذع النخلة» لحضور افتتاح بطولة كأس الخليج العربي «خليجي زين 25».

وأعرب الاتحاد في بيان عن أسفه الشديد لخروج بعض الأمور التنظيمية عن اطارها الصحيح في مراسم حفل الافتتاح.



وتقدم رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال باعتذار للوفد الكويتي لما واجهه من صعوبات في دخول ملعب جذع النخلة وما نتج عنه من مغادرة ممثل سمو الأمير، رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر ورئيس الاتحاد الكويتي وأعضاء مجلس الإدارة.



وأبدى درجال اسفه الشديد لمشاهد التدافع الجماهيري التي حدثت امام الملعب وداخل المقصورة الرئيسية، مؤكدا ان الاتحاد العراقي وكذلك القائمون على تنظيم البطولة سيضعون في الاعتبار ضرورة تلافي ما حدث لضمان ظهور العملية التنظيمية في افضل صورة ابتداء من مباريات اليوم الثاني للبطولة.



وشدد درجال على ان ما حدث من امور تنظيمية لن يؤثر على متانة العلاقة بين العراق والكويت وبالاخص على المستوى الرياضي.



ولفت الى ان الاتحاد الكويتي كان من اشد الداعمين لإقامة البطولة في مدينة البصرة سواء من خلال زيارة رئيس الاتحاد عبدالله الشاهين والوفد المرافق له لملعبي البطولة قبل اقامتها بنحو ثلاثة اسابيع او بتواجد المنتخب الوطني لملاقاة منتخب العراق وديا في ملعب الميناء الأولمبي.