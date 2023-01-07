حظيت أغنية المطربة اللبنانية نوال الزغبي "أنا مش بتساب" التي طرحتها مؤخرا بمشاهدة وتفاعل من المتابعين، حيث حققت نسبة مشاهدة بلغت مليونا و956 ألفا و979 مشاهدة بعد قرابة يومين من طرحها

وواصلت نوال الزغبي الترويج لأغنيتها، عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث غيرت غلاف صفحتها بموقع "فيسبوك" ووضعت بوستر الأغنية، وأعربت عن سعادتها بالانتشار الواسع الذي تحققه الأغنية وأعادت نشر تعليقات الجمهور عليها.

ويعد فيديو كليب الأغنية أحدث أعمال نوال الزغبي باللهجة المصرية عام 2023، وطرحته يوم الأربعاء الماضي على جميع المنصات الرقمية، وهو من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري، وإخراج دان حداد.

وشاركت نوال الزغبي يوم 31 ديسمبر الماضي في إحياء ليلة غنائية عربية ضمت 12 نجما على مسرح محمد عبده في منطقة بوليفارد بالسعودية ضمن فعاليات موسم الرياض 2022 في نسخته الثالثة.. حيث قدمت وسط عشاقها ومحبيها باقة مميزة من أشهر أغانيها التي حققت نجاحا طوال مشوارها.