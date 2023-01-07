تم إنقاذ باندا عملاقة برية في محافظة لوشان بمدينة ياآن في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين، من خلال الجهود المشتركة لقرويين محليين وسلطات الغابات، والشرطة والخبراء، وذلك بعد العثور عليها في فناء أحد القرويين.

وتلقت الشرطة المحلية في صباح يوم الخميس الماضي بلاغاً يُفيد بالعثور على باندا عملاقة في فناء منزل قروي في قرية شياوخه ببلدة داتشوان، حيث لم يكن الحيوان البري يبدو بخير وقتها إذ كان مستلقياً هناك بلا حراك، وبدا خاملاً وشهيته ضعيفة تجاه اللحوم والتفاح الذي قُدّم إليه، بحسب شهود عيان.

وهرعت الشرطة المحلية ومسؤولو الغابات إلى الموقع بعد تلقي البلاغ عن وجود الباندا العملاقة. وعلى الرغم من عدم العثور على علامات واضحة للصدمة التي تعرض إليها الحيوان، إلا أن موظفي الغابات المحليين توقعوا بأن من المحتمل ألا يكون على ما يرام أو أنه كان يبحث عن الطعام والماء، ما دفعه إلى نزوله إلى أسفل التل واتجه إلى القرية.

وقام خبراء من قاعدة بيفنغشيا للباندا في ياآن التابعة للمركز الصيني لأبحاث الباندا العملاقة والحفاظ عليها، قاموا في حوالي الساعة 4 من عصر يوم الخميس، بنقل الباندا البرية إلى المستشفى البيطري بالمركز لإخضاعه إلى مزيد من المراقبة والرعاية.

وتم التأكد لاحقاً من أن الحيوان ذكر بالغ يزن حوالي 58 كغ، فيما قام الخبراء بتدابير الإسعافات الأولية للباندا، وأجروا المزيد من الفحص البدني والعلاج الطبي.

وتعد بلدة داتشوان جزءاً من قسم لوشان في حديقة الباندا الوطنية العملاقة، وقد أبلغ العديد من القرويين مؤخراً عن آثار للباندا العملاقة البرية.

وتعتبر هذه المرة الثالثة التي يتم فيها الإبلاغ عن زيارة الباندا البرية لقرى محلية منذ شهر ديسمبر 2022.