قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) إن أسعار المواد الغذائية العالمية ارتفعت بنسبة 14.3 في المائة في عام 2022 مقارنة بالعام السابق على وقع ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة بسبب الصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا.

وفي عام 2022، أظهرت المؤشرات الفرعية للمنظمة التي تتخذ من روما مقرا لها ارتفاعا في أسعار الحبوب بنسبة 17.9 في المائة عن عام 2021، بينما ارتفعت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 13.9 في المائة، وأسعار منتجات الألبان بنسبة 19.6 في المائة، وأسعار اللحوم بنسبة 10.4 في المائة، وأسعار السكر بمقدار 4.7 في المائة.

وفي ديسمبر 2022، انخفض مؤشر الفاو لأسعار الغذاء بنسبة 1.9 في المائة مقارنة بالشهر السابق، مسجلا انخفاضه الشهري التاسع على التوالي. لكن المؤشر ارتفع بشكل حاد خلال الأشهر الأولى من العام لدرجة أنه اختتم 2022 بنسبة أعلى بكثير من متوسط 2021.

ويعزى الانخفاض في شهر ديسمبر إلى تأقلم الأسواق مع اضطرابات التوزيع، وارتفاع أسعار النقل، وانخفاض مستويات الطلب نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وعلى أساس شهري في ديسمبر، انخفضت أسعار الحبوب، وهي أكبر عنصر في المؤشر العام، بنسبة 1.9 في المائة، وأسعار اللحوم بنسبة 1.2 في المائة، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 6.7 في المائة، فيما ارتفعت أسعار منتجات الألبان بنسبة 1.1 في المائة، وارتفعت أسعار السكر بنسبة 2.4 في المائة.

وحذرت منظمة الفاو مرارا من أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يهدد الأمن الغذائي العالمي لا سيما في البلدان الفقيرة.

وقال كبير الاقتصاديين في الفاو ماكسيمو توريرو في بيان صحفي "من المهم أن نظل يقظين وأن نواصل التركيز بشدة على التخفيف من انعدام الأمن الغذائي العالمي بالنظر إلى أن أسعار الغذاء العالمية لا تزال عند مستويات مرتفعة، مع اقتراب العديد من السلع الأساسية من مستويات قياسية مرتفعة، ومع ارتفاع أسعار الأرز، واستمرار وجود مخاطر عديدة مرتبطة بالإمدادات المستقبلية".

ويعتمد مؤشر أسعار الغذاء على الأسعار العالمية لـ23 فئة من السلع الغذائية التي تغطي أسعار 73 منتجا مختلفا مقارنة بسنة الأساس. ومن المقرر إصدار مؤشر منظمة الأغذية والزراعة المقبل في 3 فبراير 2023.