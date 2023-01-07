تعهد رئيس مجلس النواب الأميركي المنتخب كيفن مكارثي، بالعمل على تحقيق اقتصاد قوي لصالح المواطنين الأميركيين، مؤكدا التزامه تجاه الولايات المتحدة الأميركية بأكملها وليس الحزب الجمهوري أو الكونغرس فقط.



وانتخب مجلس النواب الأميركي مكارثي رئيسا له، بعد مأزق تاريخي منعه من العمل بكامل طاقته، على مدار 4 أيام.



وبعد 15 جولة من التصويت مثلت أطول صراع لانتخاب رئيس للمجلس منذ الحرب الأهلية الأميركية، وإثر مفاوضات شاقة، رضخت مجموعة النواب المتشددين المؤيدين للرئيس السابق دونالد ترامب التي كانت تعرقل انتخابه. وانتهت بذلك حال من الفوضى لم يشهدها الكونغرس منذ أكثر من 160 عاما، ما ينذر بنقاشات نشطة جدا في البرلمان في العامين المقبلين.



وقال مكارثي: «الآن، يبدأ العمل الجاد». وتطرق إلى جدول أعماله المكتظ بالبنود، بما في ذلك تعزيز الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، ومعالجة الدين الاتحادي، ومواجهة صعود الصين والتحقيق مع إدارة بايدن، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



وأكد رئيس مجلس النواب الأميركي المنتخب في أول خطاب له، أن المجلس سيلتزم بوقف إنفاق واشنطن المسرف وتخفيض سعر منتجات البقالة وأسعار الغاز والسيارات والمنازل وكبح الدين الوطني المتزايد، بالإضافة إلى خفض تكلفة الطاقة على الأسر وخلق وظائف بمرتبات جيدة.



وأضاف ان المجلس سيعمل على تمرير مشروعات قوانين لإصلاح مشكلات البلاد الموروثة بدءا من الحدود الجنوبية إلى سياسات الطاقة ومشكلات التعليم. كما سيتم إنشاء لجنة من الحزبين لدراسة كيفية استعادة مئات الآلاف من الوظائف التي ذهبت إلى الصين لكي تتمكن بلاده من الفوز بتلك المنافسة الاقتصادية.



وأكد مكارثي أن المجلس سيستخدم كل سلطاته للقيام بواجباته، متعهدا بتمثيل دافعي الضرائب والدفاع عنهم، وألا يتم تجاهل أي أزمة، مؤكدا أهمية العمل الجاد واستعادة الثقة داخل البلاد.



ومع عدم وجود رئيس للمجلس، لم يتمكن أعضاء الكونغرس رقم 118 حلف اليمين عقب الانتخابات التي جرت في شهر نوفمبر الماضي.

وهذه هي المرة الأولى التي تطلب التصويت على اختيار رئيس للمجلس، هذا العدد من جولات التصويت، حيث صوت جميع أعضاء مجلس النواب الديموقراطيين لعضو الكونغرس حكيم جيفريز، وهو ديموقراطي من نيويورك، ليصبح زعيم الأقلية وأول مشرع أميركي من أصل أفريقي يدير حزبا في أي من مجلسي الكونغرس.