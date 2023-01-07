قالت شركة الأدوية اليابانية إيساي إنها سعرت عقارها الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا لعلاج مرض ألزهايمر والمسمى (ليكيمبي) عند 26500 دولار في السنة.

وطورت إيساي العقار مع شركة بايوجن.

وتوقع محللون من وول ستريت أن يبلغ سعر العقار نحو 20 ألف دولار سنويا وتوقع مايلز مينتر المحلل في شركة ويليام بلير في نهاية العام الماضي سعرا أقرب إلى 28 ألف دولار.

وقال معهد المراجعة السريرية والاقتصادية، وهو مجموعة أبحاث لتسعير العقاقير، إن العلاج سيكون معقول التكلفة إذا تراوح سعره بين 8500 و20600 دولار سنويا.

وسمحت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية باستخدام العقار المعروف كيميائيا باسم ليكانماب عبر وضعه على مسار الموافقة السريع للأشخاص الذين يعانون من المراحل المبكرة من المرض الذي يصيب المخ بالتدهور