ألغت فرقة الأوبرا البريطانية جلايندبورن برنامج جولاتها لعام 2023 بعد خفض تمويلها العام.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن أوبرا جلايندبورن قالت إنها كانت ناجحة في تطبيقها للملف الوطني الخاص بمجلس الفنون في إنجلترا للفترة 2023 - 2026 ،ولكن التمويل السنوي المقدم البالغ 800 ألف كان أقل مما تم تلقيه خلال الفترة الماضية.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، أعلن مجلس الفنون في إنجلترا عن ملف وطني جديد لتمويل المتاحف والمكتبات وغيرها من المنظمات الفنية التي تمثل استثمارات لـ276 مؤسسة جديدة.

وكان هذا يعني أن ما إجمالي 990 مؤسسة سوف تتقاسم 446 مليون جنيه استرليني سنويا بارتفاع من 714 منظمة سابقا، ما أسفر عن خفض التمويل السنوي لمؤسسات مثل دونمار ويرهاوس وغيرها.

وقال المدير الإداري لجلايندبورن، ريتشارد ديفيدسون-هيوستن، "تعد أحدث تسوية للتمويل من مجلس الفنون في إنجلترا مدمرة للكثيرين في قطاع الأوبرا الذي اُستهدف بخفض هائل".