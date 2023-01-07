تراجع معدل خروج المرضى الأصحاء من المستشفيات في إنجلترا إلى أدنى مستوى له.

وأظهرت أرقام أن نحو 20302 شخص يوميا في المتوسط، كانوا مستعدين للخروج من المستشفيات الأسبوع الماضي، من بينهم 63% ظلوا في أسرتهم بالمستشفيات بينما خرج 37% فقط.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن هذا هو أدنى معدل خروج من المستشفيات منذ بدء البيانات الحالية في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 .

وهناك تناقض حاد في المعدلات في بريطانيا، مع خروج 44% من المرضى الأصحاء أو المؤهلين طبيا في شرق انجلترا الأسبوع الماضي، مقارنة بـ27% في شمال غرب إنجلترا، و31% في جنوب غرب إنجلترا، وفقا لتحليل لوكالة "بي ايه" للأنباء.

وأضافت الوكالة أن المعدل في لندن بلغ 42%، مقارنة بـ39% في شمال شرق إنجلترا/يوركشير، و38% في المناطق الوسطى و37% في جنوب شرق إنجلترا .