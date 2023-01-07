ثار بركان ميرابي في مقاطعة سومطرة الغربية بإندونيسيا لمدة تبلغ نحو 45 ثانية وانطلقت سحابة من الرماد امتدت لمسافة بلغت 300 متر فوق قمته، وفقا لمركز علم البراكين والتخفيف من المخاطر الجيولوجية.

ذكر المركز في بيان صحفي، "حدث الثوران البركاني في الساعة 6:11 صباحا بالتوقيت المحلي (23:11 بتوقيت جرينتش). ومن المحتمل أن يضرب الرماد المتطاير المصحوب بالرمال المنطقة المحيطة".

يبلغ ارتفاع هذا الجبل 2891 مترا فوق مستوى البحر، وقد نشط منذ 25 ديسمبر 2022.

وفي الوقت الحالي، يأتي ميرابي في المستوى الثاني من ناحية الخطورة. وقد دعت السلطات السياح إلى عدم التواجد في مساحة نصف قطرها 3 كم من فوهة البركان