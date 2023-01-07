عبدالعزيز الفضلي



كشفت مصادر تربوية رفيعة المستوى لـ«الأنباء»، عن أن وزارة التربية وفي إطار خطتها لعملية التكويت في الوظائف الإشرافية التعليمية ستقوم مع بداية الفصل الدراسي الثاني وعقب انتهاء إجازة منتصف العام بسحب رئاسة القسم مما يقارب 200 معلم وافد، مشيرة الى انها ستقوم بإسناد مهمة رئيس القسم للكويتيين الذين ينتظرون دورهم في الترقية.



وأوضحت أن الوافد سيعود إلى عمله السابق معلما وليس رئيس قسم، لافتة الى ان هناك الكثير من الكويتيين الذين اجتازوا مقابلات الترقي بنجاح منذ عدة سنوات، وعلينا إفساح المجال أمامهم للترقي وعدم عرقلة طموحهم وتحقيق هدفهم في خدمة العملية التعليمية.