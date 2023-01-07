ناشدت جمعية المهندسين رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وقف توجه ديوان الخدمة المدنية لخصم شهرين من بدل الموقع المستحق للمهندسين الكويتيين، مثمنة عاليا جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية للتعاون وتحقيق برامج لتحسين معيشة المواطنين.



وقال رئيس الجمعية م.فيصل العتل: نتوجه الى سمو رئيس مجلس الوزراء لوقف هذه المظلمة، مؤكدا أن المهندسين والمهندسات الكويتيين يتعرضون لخصم نحو شهرين لبدل الموقع المستحق لهم بتوجيهات من الديوان.



وأوضح العتل أن أعذار الديوان لهذا الخصم غير مبرر حيث ان كل المهندسين والمهندسات والعاملين في القطاع الحكومي كانوا في إجازة قسرية أثناء «كورونا»، وان الديوان هو الذي اعتبر هذه الاجازة القسرية فترة عطلة رسمية وراحة بسبب مكافحة انتشار الڤيروس واعتبرها كمدة المزاولة الفعلية المقررة لصرف المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة أو لتقييم الأداء فعليا.



وأضاف: فوجئنا ببدء تنفيذ هذا القرار المجحف بحق زملائنا في القطاع الحكومي في الوقت الذي يواصلون العمل بكل جهد وإخلاص كل في موقعه، لتنفيذ ما التزموا به في إطار خطط وبرامج العمل الحكومية، مضيفا أن هذا القرار يأتي ليزيد من المعاناة المادية في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الحالية والتي يئن فيها الجميع من ارتفاع المستوى المعيشي الذي أثقل كاهل المواطن والأسر الكويتية.



وأعرب عن الأمل في أن يوقف سمو رئيس مجلس الوزراء هذا القرار ونحن نلتمس من سموه التكرم على أبنائه وإخوانه من المهندسين والمهندسات الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي وإلغاء هذا التوجه نحو خصم ووقف صرف شهرين لبدل الموقع من المهندسين والمهندسات الكويتيين، داعين المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها بقيادة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد، حفظهما الله ورعاهما.