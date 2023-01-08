أصدر رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح قرارا بإعادة تشكيل اللجنة العليا للحج والعمرة برئاسة وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.



وتضمن القرار: مادة أولى: يُعاد تشكيل اللجنة العليا للحج والعمرة على النحو التالي:



1 - وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - رئيسا.



2 - الوكيل المساعد للتنسيق الفني والعلاقات الخارجية والحج - نائبا للرئيس.



3 - مدير إدارة الحج والعمرة - عضوا.



4 - مراقب شؤون الحج - عضوا.



5 - ممثل عن وزارة الداخلية.



6 - ممثل عن وزارة الصحة.



7 - ممثل عن بلدية الكويت.



8 - ممثل عن وزارة الخارجية.



9 - ممثل عن الإدارة العامة للطيران المدني يرشحه الوزير المختص.



10 - ممثل عن وزارة الإعلام.



11 - ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.



12 - ممثل عن إدارة الفتوى والتشريع.



13 - ممثل عن جمعية الهلال الأحمر الكويتي يرشحه مجلس إدارة الجمعية.



14 - أمين سر اللجنة - عضوا ومقررا - يعينه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.



مادة ثانية: على وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.