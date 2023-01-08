أعلن مستشفى جامعة كريتون العريقة ومنظومة مستشفيات «سي اتش أي» الواسعة الانتشار في ولاية نيبراسكا والولايات المتحدة عن تعيين الجراح العالمي الكويتي د.وضاح الرفاعي رئيسا لمجلس أقسام الجراحة وإدارة البحث الفني والأكاديمي والعلمي اعتبارا من شهر مارس المقبل.



وقال الرفاعي الذي يعد أول خليجي وكويتي يظفر بهذا المنصب في تصريح لـ «كونا» مساء الجمعة إن إحدى المهام الرئيسية لهذا المنصب هي الإشراف على أقسام جراحة السرطان والجهاز الهضمي والقلب والرئة والأوعية الدموية والحوادث والإصابات، ما سيوفر له فرصا مواتية وفريدة للاطلاع على خبرات ثرية في هذا المجال. وأكد الرفاعي تطلعه للعمل عن كثب مع جميع المؤسسات الكويتية الطبية لنقل الخبرات المفيدة وما تحصل عليه من مهارات طبية غنية إلى البلاد لخدمة وطنه الكويت. وأعرب عن اعتزازه وتقديره العالي للدعم المتواصل الذي يحظى به من مقام القيادة السياسية في الكويت، ممثلة في صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس الوزراء.