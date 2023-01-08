لا استثناء من شرط التفرغ التام للموظفين ممن هم على رأس عملهم.. للدراسة بجامعة الكويت

قبول الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات في بعض الكليات دون تأدية اختبار القدرات الأكاديمية



ثامر السليم

قال عميد القبول والتسجيل بالإنابة بجامعة الكويت د.عبدالله الهاجري ان العمادة أعلنت عن فتح باب قبول الطلبة المتقدمين المستوفين للشروط الى جامعة الكويت في الفترة من 31 ديسمبر الى 10 يناير، حيث سيكون هناك قبول فوري لمن تنطبق عليهم الشروط للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات وليسوا بحاجة الى مراجعة صالة القبول حيث يتقدمون عبر الموقع الالكتروني والتسجيل ويتم قبولهم مباشرة ممن استوفى الشروط، مشيرا الى ان الصالة تستقبل الطلبة وأولياء امورهم ممن لديهم استفسارات خاصة بالقبول والتسجيل أو ممن يواجه أي مشكلة في عملية التسجيل. وأشار د. الهاجري، في حوار خاص مع «الأنباء» على هامش جولته في عمادة القبول والتسجيل الى انه سيتم الإعلان عن أسماء المقبولين مباشرة بعد الانتهاء من فترة التسجيل، حيث من المتوقع ان قبول ما بين1500 و2000 طالب من بينهم 365 طالبا تم تأجيل قبولهم من الفصل الأول، لافتا الى انه تم تخصيص 100 مقعد للطلبة المقيمين بصورة غير قانونية تم قبول 90 مقعدا في الفصل الدراسي الأول على ان يتم قبول الـ10 مقاعد المتبقية في الفصل الدراسي الثاني، وفيما يلي تفاصيل الحوار:



حدثنا عن عملية القبول للفصل الدراسي الثاني؟



٭ العمادة أعلنت عن 10 أيام لفتح باب قبول الطلبة المتقدمين المستوفين للشروط الى جامعة الكويت للطلبة المستوفين شروط القبول من الكويتيين وأبناء الكويتيات ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين بصورة غير قانونية وليسوا من أبناء الكويتيات خريجي النظام الموحد والمعهد الديني والمدارس الأميركية، وكذلك خريجو المدارس الإنجليزية والمتوقع تخرجهم فيها (لخريجي مدارس الكويت فقط)، في الفترة من 31 ديسمبر الى 10 يناير حيث سيكون هناك قبول فوري لمن تنطبق عليهم الشروط للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات وليسوا بحاجة الى مراجعة صالة القبول حيث يتقدمون عبر الموقع الالكتروني والتسجيل ويتم قبولهم مباشرة ممن استوفى الشروط.



الحدود الدنيا



كم النسب المحددة لمن يحق لهم التقديم؟



٭ الحدود الدنيا للقبول في جميع كليات الجامعة بالنسبة للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات المطبقة للفصل الدراسي الثاني هي المعدل المكافئ لكل تخصص والذي يحسب في ضوء نتائج اختبارات القدرات الأكاديمية ونسبة الشهادة الثانوية للطالب بشرط حصول الطالب المتقدم للجامعة على نسبة في الشهادة الثانوية لا تقل عن 70% للقسم العلمي و78% للقسم الأدبي، عدا تخصصات كلية العلوم والتي يكون القبول فيها وفقا لنسبة الطالب في الشهادة الثانوية. وعليه، فإن الذين يرغبون في التقدم إلى أي تخصص يجب عليهم أن يكونوا مستوفين لهذه الحدود الدنيا وكل شروط القبول الأخرى ولن يقبل أي طلب التحاق إلا من الطلبة الحاصلين على النسب المذكورة كحد أدنى.



كم عدد المتقدمين لعمادة القبول والتسجيل الى يومنا هذا؟



٭ بلغ عدد المتقدمين الى عمادة القبول والتسجيل وفق احصائيات العمادة الى يومنا هذا 2176 طالبا وطالبة ضمن خطة القبول للفصل الدراسي الثاني، وأتوقع ان يرتفع عدد المتقدمين حتى نهاية فترة التسجيل والتي من المقرر يوم 10 يناير هو آخر يوم للتقديم للفصل الدراسي الثاني.



من تستقبل صالة التسجيل «زين»؟



٭ الصالة تستقبل الطلبة وأولياء أمورهم ممن لديهم استفسارات خاصة بالقبول والتسجيل أو ممن يواجه أي مشكلة في عملية التسجيل، وكذلك يتم استقبال الطلبة المتوقع تخرجهم من المدارس الأجنبية وأبناء الديبلوماسيين وطلبة المنح الدراسية وكذلك الطلبة المقيمين بصورة غير قانونية.



كوتة محددة



هل من شرائح تقوم بمراجعة صالة زين؟



٭ نعم، وهي كل من أبناء الديبلوماسيين وأبناء أعضاء هيئة التدريس وأبناء الهيئة الإدارية في الجامعة أيضا يتم قبولهم من خلال كوتة محددة، ودول مجلس التعاون يتم قبولهم أيضا من كل دولة ما يقارب 4 مقاعد، بالإضافة الى المنح الدراسية من وزارة الأوقاف والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية واليونسكو.



إعلان المقبولين مباشرة



٭ متى سيتم اعلان المقبولين في الفصل الدراسي الثاني؟ وكم عدد المقبولين في الفصل الدراسي الثاني؟



سيتم الإعلان عن أسماء المقبولين مباشرة بعد الانتهاء من فترة التسجيل، حيث من المتوقع قبول ما بين 1500 و2000 طالب من بينهم 365 طالبا تم تأجيل قبولهم من الفصل الأول.



هل هناك مراعاة لذوي الاحتياجات الخاصة فيما يتعلق بنسب القبول؟



٭ نعم، تم ذلك وهناك نسب دنيا محددة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة من الكويتيين وأبناء الكويتيات المستوفين لشروط القبول المنصوص عليها تقل عن الحدود الدنيا للقبول في الجامعة، وهذه الحدود هي: 65% للقسم العلمي و72% للقسم الأدبي، على أن يقدم الطالب ضمن أوراقه شهادة إثبات إعاقة سارية المفعول من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وتقارير طبية، وهؤلاء الطلبة عليهم مراجعة صالة القبول والتسجيل في مواعيد العمل الرسمية لتقديم طلبات التحاقهم بالجامعة للفصل الدراسي الثاني 2022/2023، أما إذا كانت نسبة الطالب 70% فأعلى للقسم العلمي و78% فأعلى للقسم الأدبي فيمكنه التقدم الكترونيا من خلال نظام تقديم طلبات الالتحاق على العنوان المذكور سلفا.



كادر عالٍكيف هو العمل في صالة القبول في ظل عدم وجود ازدحام كما كان في السابق؟



٭ العمل في صالة القبول يتم على اعلى مستوى من قبل الكادر الموجود من قبل عمادة القبول والتسجيل، والكادر الإداري على مستوى عالٍ من حيث إدارة عملية القبول والتسجيل والتنسيق، كما ان هذه آخر سنة لعملية التسجيل في صالة زين، حيث سيتم الانتقال الى الشدادية وحرصنا على التريث في عملية الانتقال حاليا حتى الانتهاء من عملية تسجيل الطلبة والاطمئنان على امورهم، والملاحظ عدم الازدحام في صالة التسجيل وذلك لتفعيل عملية التسجيل عبر «الاون لاين» وما نشاهده من تواجد البعض في الصالة اما لاستكمال أوراق ناقصة او مشكلة تمت له خلال عملية التسجيل عبر «الاون لاين».



وتم تحديد مراجعة الصالة لعدد من الشرائح وهم أبناء الديبلوماسيين ممن لديه مشكلة من حاملي شهادات التخرج من الخارج خريجي المدارس خارج الكويت وطلبة المنح.



ماذا عن تعاون الكليات مع العمادة؟



٭ هناك تعاون كبير من قبل الكليات مع بداية كل فصل دراسي، حيث تقوم العمادة بتوجيه مخاطباتها الى الكليات للوقوف على السعة المكانية والتي على ضوئها يتم تحديد الشواغر بالتعاون مع ادارة التخطيط ومكتب نائب مدير الجامعة للتخطيط، ومن خلالها تتم دراسة حاجة سوق العمل والقدرة للكلية ومن ثم تسعي عمادة القبول والتسجيل الي الوصول الى رأي توافقي فيما بينهم عن مدى حاجة سوق العمل الفعلية فيما تطرحه الكليات من عدمه.



ماذا عن تعاونكم مع اتحاد الطلبة؟



٭ هناك تعاون فيما بيننا وبين ممثلي الطلبة والطالبات وهو الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة واجتماعات ولقاءات للوقوف على أبرز المشاكل التي تواجه الطلبة، ونسعى الى تذليلها ان وجدت، فالاتحاد هو صوت الطلبة.



ما الرسالة التي تريد توجيهها الى موظفي عمادة القبول والتسجيل؟



٭ نحن فريق عمل واحد هدفنا خدمة جامعة الكويت، وفي الحقيقة «رايتهم بيضة» في تسهيل كل الصعوبات والعراقيل وتخفيف الازدحام وتيسير كل المشاكل التي ان وجدت.



كثر اللغط في الآونة الأخيرة عن استثناء من شرط التفرغ التام للدراسة بجامعة الكويت بالنسبة للموظفين الذين على رأس عملهم، ماهو توضيحكم؟



٭ لا استثناء من شرط التفرغ التام للدراسة بجامعة الكويت بالنسبة للموظفين الذين على رأس عملهم، وفيما يخص الموظفين الذين على رأس عملهم ويرغبون في الدراسة بكليات جامعة الكويت للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2022/2023، فإنه وفقا للبند 27 من قواعد الالتحاق بالجامعة يشترط تزويد عمادة القبول والتسجيل بما يفيد التفرغ التام للدراسة ولا يوجد استثناء من ذلك.



المناطق الجنوبية



ماذا عن استغلال موقع مركز علوم البحار في الفنطاس لفتح مقررات تخدم طلبة المناطق الجنوبية؟



٭ قمت بالاجتماع مع قطاع التخطيط ممثل بالقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للتخطيط د.هدى المحمود إضافة لممثلين من قسم علوم البحار بتوجيهات من مدير الجامعة بالإنابة د.سعاد الفضلي،، وجرى خلال اللقاء الاتفاق على استغلال موقع مركز علوم البحار التابع لكلية العلوم بجامعة الكويت، والواقع في منطقة الفنطاس لفتح مقررات من شأنها أن تخدم طلبة وطالبات المناطق الجنوبية بالكويت، حيث جاء هذا الاتفاق تسهيلا على طلبة وطالبات الجامعة بهذه المناطق وتخفيفا عنهم من بعد المسافة إضافة إلى أن توفير مثل هذه المقررات هناك يمثل استغلالا أمثل لموارد ومنشآت جامعة الكويت في مختلف مناطقها.



وقامت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الكويت بعمل حصر للطلبة والطالبات القاطنين في المناطق البعيدة، حيث اتضح أن هناك ما يقارب 839 طالبا من منطقة صباح الأحمد السكنية إضافة لـ 39 طالبا وطالبة من منطقة الوفرة السكنية، وغيرها من المناطق، ومن أجل تسهيل انخراط هذه الأعداد بالجامعة وحل مشاكل التسجيل وبعد المسافة بين مناطقهم السكنية ومباني جامعة الكويت في مدينة صباح السالم الجامعية بالشدادية، تم الاتفاق على فتح شعب دراسية أولية بموقع الفنطاس قسم علوم البحار لكي يخدم هؤلاء الطلبة المستجدين وذلك اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني 2022/2023 لكليات الآداب والتربية والشريعة على أن يجري إضافة بعض الكليات الأخرى بالفترة القادمة بالتنسيق مع أقسام هذه الكليات وتحديد الطاقات الاستيعابية المقررة لها.



كلمة أخيرة



كل الشكر والتقدير الى مجموعة العمل المشرفة على عملية تسجيل المستجدين في صالة زين بإشراف وإدارة مديرة القبول سمر العوضي وبقيادة مساعد العميد لشؤون القبول والخريجين د.ذياب الحامد، ونعمل خلال انتقالنا الى الموقع الجديد لصالة التسجيل على تسهيل عملية التسجيل قدر الإمكان عبر استخدام وسائل التكنولوجيا لمنع الازدحام الشديد الذي كان في السابق، حيث تكاد صالة التسجيل شبه خالية كما يبدو لمن يراجع الصالة، وكذلك نسعى الى تفعيل ادواتنا في شبكات التواصل الاجتماعي التابعة لعمادة القبول والتسجيل لإيصال المعلومات الصحيحة للطلبة واولياء امورهم قدر الامكان.



من أجواء الجولة



٭ حضر مستشار عمادة القبول والتسجيل علي الشمري جانبا من اللقاء ورافق «الأنباء» في الجولة الى صالة القبول والتسجيل.



٭ حرص موظفو عمادة القبول والتسجيل على انهاء كل الملفات المتعلقة بطلبات التقديم من خلال مراجعة جميع البيانات والأوراق والتأكد من صحتها ومطابقتها حتى يتم الإعلان عن أسماء المقبولين في أسرع وقت ممكن.



٭ دور بارز لرجال الأمن والسلامة الذين كانوا متواجدين في صالة القبول والتسجيل لعملية تنظيم وترتيب إدخال الطلبة بسلاسة ويسر وسهولة.