في أول مزاد عقاري يقام في العام 2023، تستعد شركة ريم العقارية لتنظيم مزادها العقاري الأول لهذا العام، والذي سيشهد طرح 6 عقارات تجارية مميزة للبيع، لصالح أحد المحافظ العقارية التي تديرها، حيث حددت الشركة يوم غد الاثنين الموافق 9 الجاري موعدا لعقد المزاد.

وتبلغ القيمة الإجمالية للعقارات المطروحة في المزاد نحو 65 مليون دينار، وهي أسعار ابتدائية يتوقع أن تزيد على ذلك، خاصة أن العقارات المطروحة في المزاد تعتبر عقارات مميزة وذات مردود جيد بالنسبة لشريحة كبيرة من المستثمرين، حيث تتوزع هذه العقارات على عدد من المناطق والمحافظات، بل انها تكاد تغطي كافة المحافظات الست.

وحول تفاصيل المزاد المرتقب، أكد الرئيس التنفيذي لشركة ريم العقارية خالد الصغير أن شركة ريم العقارية التي كانت ومازالت من بين الشركات المتميزة في مجال إدارة العقارات وتنظيم المزادات العقارية منذ أكثر من 29 عاما مضت، تستعد لطرح 6 عقارات تجارية تمتاز بمواقعها وعوائدها اللافتة، حيث تصل القيمة الإجمالية للعقارات المطروحة في المزاد إلى 64.4 مليون دينار كسعر ابتدائي.



وأضاف ان أهم العقارات المطروحة في المزاد وأعلاها قيمة، هو (مجمع الليوان التجاري) الواقع على أرض تبلغ مساحتها 5592 مترا مربعا ويقع على شارع رئيسي و3 شوارع بسعر ابتدائي يبدأ من 30 مليون دينار، علما أن الدخل الافتراضي الشهري للمجمع هو 193.7 ألف دينار.



أما العقار الثاني الذي سيتم طرحه بالمزاد فهو (برج ستار) التجاري الواقع على أرض تبلغ مساحتها 582 مترا مربعا في منطقة المرقاب على شارع رئيسي وسكة، ويبلغ دخله الافتراضي الشهري نحو 61.9 ألف دينار، حيث سيتم طرحه بسعر ابتدائي يبلغ 10.4 ملايين دينار.



أما ثالث العقارات المطروحة في المزاد فهو (مجمع الحرمين) التجاري الواقع على مساحة 1600 متر مربع في منطقة الجهراء ويطل على شارع رئيسي وساحة، ويبلغ دخله الافتراضي الشهري نحو 54.4 ألف دينار، حيث من المقرر أن يتم طرحه بسعر ابتدائي هو 9.2 ملايين دينار.



أما رابع العقارات التي سيتم طرحها في المزاد فهو (مجمع الأسطورة) التجاري الواقع على مساحة 790 مترا مربعا في شارع حبيب مناور بمنطقة الفروانية والذي يبلغ دخله الافتراضي الشهري 36.9 ألف دينار، والذي سيتم طرحه بسعر ابتدائي وقدره 5.8 ملايين دينار.



وتطرح «ريم» كذلك (مجمع حور) التجاري الواقع على مساحة 800 متر مربع في منطقة الفحيحيل، والذي يبلغ دخله الافتراضي الشهري نحو 33.5 ألف دينار، حيث من المقرر أن يتم طرحه في المزاد بسعر ابتدائي هو 5.5 ملايين دينار.



أما سادس العقارات التي ستطرح في المزاد فهو (مجمع فاريا) التجاري الواقع على أرض تبلغ مساحتها 548 مترا مربعا على شارع بيروت الرئيسي في منطقة حولي، والذي يبلغ دخله الافتراضي الشهري نحو 21.2 ألف دينار، والذي سيتم طرحه في المزاد بسعر ابتدائي 3.5 ملايين دينار.

ودعا الصغير الراغبين في المشاركة في المزاد العقاري إلى ضرورة مراجعة الإدارة الرئيسية لشركة ريم العقارية بمنطقة الشرق، وذلك للتوقيع على عقد دخول المزاد، علما أن آخر يوم لتسجيل الدخول بالمزاد هو اليوم الأحد 8 الجاري.