محمود عيسى



في سياق تقريرها تحت عنوان «سوق زيت الغاز الفراغي العالمي»، قالت شركة «داتا بريدج ماركت ريسيرتش» ان مؤسسة البترول الكويتية تعتبر من بين اللاعبين الكبار على ساحة هذا السوق العالمي، شأنها شأن الشركات النفطية الاخرى السعودية والاميركية والروسية فضلا عن باقي الشركات النفطية العالمية.



ويستخدم زيت الغاز المفرغ بشكل رئيسي في شكل وحدات التكسير والتفتيت في انتاج النفط والغاز مثل وحدة التكسير الهيدروجيني أو التكسير التحفيزي للسوائل.

وتعمل وحدات التكسير هذه على رفع زيت الغاز الفراغي عن طريق إنشاء منتجات أخرى مثل البنزين والديزل.



وإذا لم يتم رفع تصنيف زيت الغاز هذا فإنه سيندمج مع زيت الوقود المتبقي، وعلاوة على ذلك فمن المتوقع أن تؤثر الحاجة المتزايدة للوقود الأحفوري في العديد من الصناعات جنبا إلى جنب مع تصاعد الجهود المبذولة لإنتاج كمية كبيرة من النفط والغاز بشكل إيجابي على نمو سوق زيت الغاز.

واضاف التقرير أنه من المتوقع أن يشهد سوق زيت الغاز معدل نمو سنوي مركبا يبلغ 5.6% خلال فترة التنبؤ، ويعني ذلك أن القيمة السوقية التي بلغت 1.003 مليارات دولار في عام 2021 سترتفع إلى 1.551 مليار دولار بحلول عام 2029.



وبالإضافة إلى التوقعات حول سيناريوهات السوق مثل القيمة السوقية ومعدل النمو والتجزئة والتغطية الجغرافية واللاعبين الرئيسيين، يتضمن التقرير أيضا تحليل الخبراء المتعمق والطاقة الإنتاجية على مستوى الشركة الممثلة جغرافيا وتخطيطات شبكة الموزعين والشركاء، وتحليل اتجاهات الأسعار المفصل والمحدث، وتحليل العجز في سلاسل التوريد والطلب.



ويعتبر زيت الغاز الفراغي مادة تكسير أولية رئيسية للمحفزات السائلة التي تستخدم في تشكيل وقود النقل والعديد من المشتقات الأخرى.

وتستخدم المادة الأولية للتكسير التحفيزي السائل لتصنيع البنزين وزيت الغاز والعديد من المنتجات الثانوية الأخرى، كما انه عنصر مهم في سلسلة نواتج تقطير الهيدروكربونات البترولية التي تحتوي على مادة هيدروكربونية، وهي أكثر كثافة من الديزل.



وقال التقرير انه عندما يتباطأ النشاط الاقتصادي ينعكس ذلك سلبا على الصناعات، وقد أخذ التقرير في الاعتبار الآثار المتوقعة للانكماش الاقتصادي على أسعار المنتجات وإمكانية الحصول عليها لتمكين العملاء من التنافس في السوق وتوقع مبيعاتهم وإيراداتهم وتقدير نفقات أرباحهم وخسائرهم.



وتشمل قائمة الشركات الرئيسية العاملة في سوق زيت الغاز الفراغي بالاضافة لمؤسسة البترول الكويتية وشركة بترول أبوظبي وعددا كبيرا منها الشركات الكبرى الاخرى مثل شل ولوك اويل واكسون موبيل وغيرها من الشركات الصينية والعالمية.



وينقسم سوق زيت الغاز الفراغي على أساس المنتج ومحتوى الكبريت والتطبيق. فمن المنتجات زيت غاز الفراغ الثقيل وزيت الغاز الخفيف، ومن حيث محتوى الكبريت هناك المنتج منخفض الكبريت والآخر ذو النسبة العالية وإنتاج زيت الديزل أو الكيروسين.